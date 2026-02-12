jueves 12  de  febrero 2026
FRENO A CHINA

Empresa china amenaza con "represalias" por puertos del Canal de Panamá

El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá canceló los contratos firmados con la empresa china (hongkonesa) CK Hutchison Holdings que tenía el control de dos puertos en el Canal de Panamá, que busca ahora la danesa Maerks de forma temporal

Imagen del área del Canal de Panamá.

Imagen del área del Canal de Panamá.

ARNULFO FRANCO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La compañía china (hongkonesa) CK Hutchison Holdings amenazó este jueves con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación temporal de dos puertos que le fue cancelada, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá, sin revocación posible.

La Corte Suprema de Panamá declaró "inconstitucional" en enero el contrato que desde 1997 permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, un fallo irrevocable sobre el funcionamiento de estas terminales situadas estratégicamente en las entradas del canal.

Tras la sentencia, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien enfrenta presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, anunció que la firma danesa Maersk se haría cargo de forma temporal de esos puertos hasta una nueva concesión.

Pero Hutchison Holdings anunció este jueves en un comunicado que "cualquier acción" para asumir la administración u operación de los puertos sin su consentimiento "dará lugar a acciones legales" contra Maersk o cualquiera de sus filiales.

No se sabe hasta qué punto el contrato de la firma china le avala para una disputa y exigencia de este tipo o la empresa sólo quiere crear el caos antes de su fecha de salida.

La firma hongkonesa acusó además al Estado panameño de no darle "garantías ni claridad respecto a sus operaciones", y advirtió que si se ejecuta el fallo "el resultado inmediato sería la imposibilidad de operar" las dos terminales.

Cualquier estado soberano, como lo ha hecho China con miles de empresas, se arroga el derecho de las garantía que desea ofrecer con base en leyes internacionales de comercio, pero con la particularidad del país y el contrato que aceptó la empresa.

Maersk se desmarca del show de la empresa china

Una fuente de Maersk consultada por la AFP manifestó que la compañía no haría declaraciones sobre las amenazas de Hutchison.

Esa fuente remitió a un comunicado anterior en el que la empresa APM Terminals, subsidiaria independiente de A.P Moller-Maersk, afirma que "no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura —a corto o largo plazo— de los puertos de Balboa y Cristóbal".

"APM Terminals ha expresado su disposición en asumir temporalmente la operación de ambas terminales para mitigar los riesgos que pueda afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global", agrega la declaración.

La Corte de Justicia dictaminó que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021, es "inconstitucional" y tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" que perjudicaba al Estado de Panamá.

Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por "graves daños", al tiempo que denunció "una campaña del Estado" en su contra, argumentos que no encuentran cabida dentro de un estado soberano como Panamá.

China y su expansión comunista en el Hemisferio Occidental

El fallo fue celebrado por Estados Unidos, advirtió con retomar el control del Canal después de que China lo controla a través de los puertos de Hutchison.

En medio de la disputa, China, a través de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, amenazó movida por la fueria y sin sentido alguno que Panamá pagaría "un alto precio" por cancelar la concesión, una amenaza que confirma a Washington las reales intenciones del régimen comunista en la región y que ya era hora de ponerle el freno.

"Panamá es un país digno y no se va a dejar amenazar por ningún país sobre la Tierra", respondió poco después Mulino.

El fallo llegó en medio del proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares. [Los puertos panameños están incluidos en ese paquete de venta].

Estados Unidos, que inauguró el Canal en 1914 , y ahora China son los principales usuarios de la ruta por la que transita cerca del 9% del comercio marítimo mundial.

El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos y entregado a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales Torrijos-Carter, los presidentes de Panamá (Omar Torrijos) y de EEUU (Jimmy Carter) en ese momento.

FUENTE: Con información de AFP.

