Grupo conservador busca para Trump el voto de los indecisos

El virtual candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla en la reunión de Moms for Liberty en Filadelfia.

NUEVA YORK — El grupo conservador de derechos parentales Moms for Liberty planea gastar más de 3 millones de dólares en un bombardeo publicitario que abarcará varios estados para aumentar su número de miembros e involucrar a los votantes antes de noviembre.

Moms for Liberty cumple con la promesa que hizo el año pasado de volverse más activo políticamente en todo el país en 2024.

La inversión supone un cambio para el grupo que se centrará en los votantes de Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, cuatro de los principales campos de batalla presidenciales de este año.

Parte de su publicidad inicial critica directamente al gobierno de Joe Biden. El grupo espera ampliar sus esfuerzos a los otros tres estados reñidos que contribuirán a decidir la contienda presidencial.

La campaña marca el regreso de Moms for Liberty al escenario nacional tras una racha de mala publicidad y críticas. El grupo surgió en 2021 como un actor destacado en la política conservadora, pero ha enfrentado reacciones negativas por varios escándalos y por sus iniciativas para eliminar de la educación las menciones a la identidad LGBTQ+ y al racismo estructural.

Grupo conservador de padres de familias

La organización sin ánimo de lucro se ha clasificado durante mucho tiempo como un grupo de padres de familia con ideas afines. Pero la cofundadora de Moms for Liberty, Tina Descovich, dijo a The Associated Press que la nueva campaña surgió porque “inversores” se han puesto en contacto con el grupo queriendo verlo “crecer en estados específicos”.

Descovich se negó a identificar a los financiadores, y la organización sin ánimo de lucro no está obligada a revelarlos por ser un grupo de bienestar social 501(c)4 reconocido a nivel federal.

Los registros de la Comisión de Elecciones Federales muestran que el comité de acción política afiliado al grupo, Moms for Liberty Action, ha recibido 161.000 dólares desde octubre de otro comité —Restoration PAC—, financiado por el multimillonario conservador Richard Uihlein. Restoration PAC no respondió a una llamada de la AP, y no quedó claro si su financiación estaba apoyando la última campaña de Moms for Liberty.

Descovich dijo que la intención de Moms for Liberty es “aumentar el número de secciones de base” y que las secciones locales existentes apoyan la campaña. Señaló que Georgia, donde la campaña comenzó esta semana, sólo cuenta con siete delegaciones de Moms for Liberty.

La campaña publicitaria se extenderá a Arizona, Carolina del Norte y Wisconsin durante el próximo mes, según Descovich. El grupo espera promover la campaña más adelante este año en los otros tres grandes estados indefinidos para las presidenciales: Michigan, Nevada y Pensilvania. La campaña de Nevada se centrará en el condado de Clark, que incluye Las Vegas.

Cambios internos

Descovich dijo que Moms for Liberty realizó un análisis de sus miembros y descubrió que alrededor del 20% no están registrados para votar. Teniendo esto en cuenta, dijo que el objetivo del grupo es “despertarlos y activarlos para que actúen, no sólo en estas elecciones locales en las que apoyamos, sino en todos los niveles de gobierno”.

Moms for Liberty no apoya candidaturas presidenciales, y Descovich dijo que el grupo invitará a los tres principales aspirantes presidenciales a su cumbre anual este verano. Sin embargo, el nuevo bombardeo publicitario incluye vallas publicitarias que critican directamente a Biden por sus nuevas regulaciones del Título IX que proporcionan salvaguardias para los estudiantes LGBTQ+. Moms for Liberty se unió la semana pasada a varios estados en demandar al gobierno de Biden para bloquear esas normas.

Además de las vallas publicitarias, que abogan contra la “confusión de género” y piden que los padres tengan más voz en la escuela, la campaña también incluirá entrevistas en los medios de comunicación, anuncios digitales específicos y correos electrónicos y mensajes de texto a los votantes, indicó Descovich.

De los estados indefinidos para las presidenciales en los que se centrará Moms for Liberty, Carolina del Norte es el único en el que este año hay elecciones a superintendente escolar.

En la contienda se enfrentarán la republicana Michele Morrow, madre educadora en casa y activista conservadora que ha firmado el “compromiso de los padres” de Moms for Liberty, contra el demócrata Maurice “Mo” Green, exsuperintendente de las escuelas del condado de Guilford.

FUENTE: Con información de AP y otras fuentes.