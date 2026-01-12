EEUU revoca más 100.000 visas en 2025 por seguridad nacional

Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas en el primer año de gobierno del presidente Donald Trump en una acción de responsabilidad con la seguridad nacional del país.

El Departamento de Estado indicó que miles de visas fueron revocadas por la comisión de delitos, entre los que se incluyen agresión, conducir bajo los efectos del alcohol y otros asuntos de gravedad.

"La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El número de visas dejadas sin efecto desde la segunda investidura del líder republicano, el 20 de enero de 2025, es dos veces y medio superior al de 2024, cuando el demócrata Joe Biden era presidente y formó todo el desastre migratorio y en contra de la seguridad nacional del país con sus políticas de "Puertas Abiertas".

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó con orgullo la revocación de visas a estudiantes que protestaron contra Israel, por el asesinato en público del líder conservador Charlie Kirk y apoyaron el terrorismo de Hamás y Hezbolá, además de ser enemigos de las políticas nacionales de EEUU.

Prioridad uno: seguridad nacional

Rubio utilizó una ley de la era McCarthy, que permite a Estados Unidos prohibir la entrada a extranjeros considerados contrarios a la política exterior estadounidense. Sólo escasos casos de alto perfil lograron impugnar con éxito ante tribunales las órdenes de deportación, en especial en estados demócratas donde la ley favorece la ideología progresista y globalista actual.

El Departamento de Estado informó que 8.000 de las visas revocadas corresponden a estudiantes.

El gobierno de Trump también ha endurecido los controles para la obtención de visas, incluyendo la revisión de las publicaciones en redes sociales de los solicitantes.

Las revocaciones de visas forman parte de una campaña más amplia de deportaciones masivas por parte del gobierno de Trump, como una de sus promesas, tras la entrada al país de millones de migrantes ilegales de todas partes del planeta, en la gran mayoría de los casos sin una revisión de rigor debido al flujo sin precedentes de personas.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

FUENTE: Con información de AFP.