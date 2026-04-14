JPMorgan Chase y Goldman Sachs superan expectativas en el primer trimestre

El Banco JP Morgan Chase está catalogado como el primer banco de Estados Unidos.

Los bancos estadounidenses JPMorgan Chase y Goldman Sachs reportaron un sólido aumento de sus ganancias en el primer trimestre , según resultados dados a conocer este martes y el lunes.

En el caso de JPMorgan Chase, las ganancias ascendieron a 16.500 millones de dólares, 13% más que en el mismo período del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 10% hasta 49.800 millones de dólares.

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Su director ejecutivo, Jamie Dimon, afirmó este martes que la economía estadounidense muestra resiliencia, al tiempo que enfrenta riesgos.

En un comunicado, Dimon se refirió a "vientos de cola" que impulsan la economía estadounidense, entre ellos el estímulo fiscal y la inversión en inteligencia artificial.

"La economía de Estados Unidos siguió siendo resiliente en el trimestre, con los consumidores aún ganando y gastando y las empresas todavía en buena salud", dijo Dimon.

"Al mismo tiempo, existe un conjunto cada vez más complejo de riesgos, como las tensiones geopolíticas y las guerras, la volatilidad de los precios de la energía, la incertidumbre comercial, los grandes déficits fiscales globales y los elevados precios de los activos".

Algunos de los factores que impulsaron el aumento de las ganancias fueron el crecimiento de los depósitos de los clientes y de los saldos de tarjetas de crédito, que más que compensaron el impacto de las tasas de interés más bajas.

Los ingresos totales de Goldman Sachs subieron un 14%

JPMorgan también logró mayores ingresos por comisiones de banca de inversión y obtuvo buenos resultados en su negocio de trading. Los volúmenes de negociación suelen aumentar en períodos de volatilidad del mercado como marzo, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron el precio del petróleo y presionaron a las acciones.

La provisión de JPMorgan para hacer frente a posibles préstamos incobrables fue de 2.100 millones de dólares, por debajo de los 2.600 millones registrados en el mismo período del año anterior.

El lunes, Goldman Sachs también reportó sólidos resultados para el primer trimestre.

El banco de inversión con sede en Nueva York registró un aumento del 18% en su beneficio trimestral, hasta 5.400 millones de dólares gracias al impulso de los ingresos por asesoría financiera.

Los ingresos totales aumentaron un 14%, hasta 17.200 millones de dólares.

Aunque el "nivel de incertidumbre es mayor" por la guerra, el CEO David Solomon dijo a los analistas que los clientes siguen interesados en grandes operaciones.

"Seguimos viendo una actividad significativa en el frente de las fusiones y adquisiciones", afirmó Solomon en una conferencia telefónica. "No vemos que eso se esté desacelerando".

FUENTE: Con información de AFP.