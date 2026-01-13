martes 13  de  enero 2026
JUSTICIA

Juicio por demanda de Musk contra OpenAI comienza a finales de abril

El juicio se centrará en el reclamo de Elon Musk de que OpenAI y Altman abandonaron la misión original de no tener fines de lucro. También afirma que fue engañado al convertir al laboratorio en una empresa altamente exitosa y vinculada a la empresa Microsoft.

El multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X, Tesla, SpaceX y Neuralink.&nbsp;

El multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X, Tesla, SpaceX y Neuralink. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El inicio del juicio de Elon Musk contra el director ejecutivo de OpenAI, Samuel Altman, y otros acusados fue fijado para el próximo 27 de abril, informó una corte federal de Estados Unidos el martes.

El juicio se centrará en el reclamo de Musk de que OpenAI y Altman abandonaron la misión original de la startup de no tener fines de lucro. También sostiene que fue engañado al convertir al laboratorio en una empresa altamente exitosa y vinculada a la empresa Microsoft.

Lee además
Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

Musk es uno de los fundadores de OpenAI y fue uno de sus mayores inversionistas cuando empezó en 2015. Abandonó el proyecto tres años después.

La denuncia de 61 páginas, presentada en un tribunal federal en Texas, acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales como el chatbot Grok de xAI.

"Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial", afirma la demanda.

La demanda también incluye a Apple

Los demandantes afirman que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

Apple y OpenAI anunciaron su alianza en junio de 2024, lo que convirtió a ChatGPT en el asistente de IA exclusivo, accesible a través del asistente de voz Siri de Apple y otras funciones del iPhone.

La demanda alega que este acuerdo otorga a ChatGPT acceso exclusivo a "miles de millones de solicitudes" de cientos de millones de usuarios de iPhone.

La denuncia también acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la app Grok.

Las empresas de Musk reclaman miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia. Exigen un juicio con jurado.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump pide a manifestantes en Irán que "mantengan la protesta" y asegura que "la ayuda" está en camino

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Boeing supera a Airbus en pedidos anuales por primera vez desde 2018

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911