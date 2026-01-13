Juicio por demanda de Musk contra OpenAI comienza a finales de abril

El inicio del juicio de Elon Musk contra el director ejecutivo de OpenAI , Samuel Altman, y otros acusados fue fijado para el próximo 27 de abril, informó una corte federal de Estados Unidos el martes.

El juicio se centrará en el reclamo de Musk de que OpenAI y Altman abandonaron la misión original de la startup de no tener fines de lucro. También sostiene que fue engañado al convertir al laboratorio en una empresa altamente exitosa y vinculada a la empresa Microsoft.

Musk es uno de los fundadores de OpenAI y fue uno de sus mayores inversionistas cuando empezó en 2015. Abandonó el proyecto tres años después.

La denuncia de 61 páginas, presentada en un tribunal federal en Texas, acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales como el chatbot Grok de xAI.

"Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial", afirma la demanda.

La demanda también incluye a Apple

Los demandantes afirman que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

Apple y OpenAI anunciaron su alianza en junio de 2024, lo que convirtió a ChatGPT en el asistente de IA exclusivo, accesible a través del asistente de voz Siri de Apple y otras funciones del iPhone.

La demanda alega que este acuerdo otorga a ChatGPT acceso exclusivo a "miles de millones de solicitudes" de cientos de millones de usuarios de iPhone.

La denuncia también acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la app Grok.

Las empresas de Musk reclaman miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia. Exigen un juicio con jurado.

FUENTE: Con información de AFP.