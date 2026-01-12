lunes 12  de  enero 2026
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

El presidente Donald J. Trump declaró la semana pasada que quería saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo, Noruega

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.&nbsp;

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, indicó el lunes a la AFP un alto funcionario estadounidense.

Trump declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

Machado dedicó su premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró un actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder opositora dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones.

El petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington, añadió Trump tras el derrocamiento de Maduro.

FUENTE: Con información de AFP.

