Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan vetar redes sociales para menores

MIAMI. - Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, así como la eliminación de los teléfonos celulares en las aulas desde preescolar hasta secundaria, según una reciente encuesta de Fox News que refleja una creciente preocupación nacional por el impacto de la tecnología en la salud mental y el desarrollo de los jóvenes.

De acuerdo con el sondeo, realizado entre 1,001 votantes registrados a nivel nacional, el 64% se manifestó a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años , frente a un 35% que se opone. El respaldo se mantiene estable entre los padres, con idéntico porcentaje de apoyo (64%).

El apoyo a la prohibición muestra diferencias partidistas significativas. Entre los republicanos, el respaldo alcanza el 73%, mientras que entre los demócratas se sitúa en el 56%, según los datos divulgados por Fox News. La tendencia se repite en el debate sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas del sistema K-12.

El ejemplo de Australia

En este caso, el 69% de los encuestados apoya prohibir los celulares en las escuelas, frente a un 31% que se opone. Entre los padres, el apoyo llega al 63%, mientras que entre los republicanos se eleva al 81%, comparado con el 59% de los demócratas.

Los resultados de la encuesta se conocen una semana después de que Australia pusiera en vigor una de las normativas más estrictas del mundo en materia de seguridad digital. Desde el 10 de diciembre de 2025, está prohibido que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, en virtud de la Ley de Enmienda de Seguridad en Línea aprobada en noviembre de 2024.

“A partir del 10 de diciembre, si eres menor de 16 años, ya no podrás tener una cuenta en redes sociales”, declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un mensaje difundido en centros educativos, citado por 9 News Australia.

La prohibición abarca plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, X (antes Twitter), Reddit, Twitch y Threads, entre otras. Las empresas que incumplan la norma se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses).

Preocupación creciente en Estados Unidos

En Estados Unidos, legisladores de ambos partidos han intensificado el debate sobre la regulación de las redes sociales, alertando sobre su impacto en la salud mental de niños y adolescentes. En una reciente audiencia del Comité Judicial del Senado, se cuestionó a las grandes empresas tecnológicas por no hacer lo suficiente para proteger a los menores de la explotación y los riesgos en línea.

Un informe del Pew Research Center de abril de 2025 indicó que casi la mitad de los adolescentes considera que las redes sociales tienen un efecto mayoritariamente negativo en las personas de su edad. Por su parte, una encuesta de Gallup reveló que el 51% de los adolescentes estadounidenses pasa al menos cuatro horas diarias en redes sociales, con un promedio de 4,8 horas en siete plataformas principales.

La encuesta de Fox News se realizó entre el 12 y el 15 de diciembre de 2025, bajo la dirección de Beacon Research y Shaw & Company Research, con un margen de error de ±3 puntos porcentuales.

Los resultados refuerzan el debate nacional sobre la necesidad de establecer límites de edad más estrictos, mayores responsabilidades para las plataformas digitales y posibles reformas legales para proteger a los menores en el entorno digital.

FUENTE: Con información de Fox News