martes 2  de  junio 2026
ORDEN PRESIDENCIAL

Potentes modelos de Inteligencia Artifical dan acceso al gobierno de EEUU

La disposición del presidente Donald J. Trump hace que empresas como OpenAI, Google o Anthropic otorguen al gobierno acceso a sus modelos más potentes hasta 30 días antes de su lanzamiento previsto

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.

afp
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva el martes que crea un marco voluntario según el cual los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) compartirán modelos avanzados con el gobierno antes de su lanzamiento público.

La disposición central hace que empresas como OpenAI, Google o Anthropic otorguen al gobierno acceso a sus modelos más potentes hasta 30 días antes de su lanzamiento previsto.

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La orden llega luego de la preocupación en torno al modelo Mythos de Anthropic, que la startup de IA se negó a lanzar al público debido a su capacidad para exponer vulnerabilidades en sistemas informáticos, incluidos los de bancos, gobiernos y hospitales.

La ventana de 30 días representa un compromiso: el borrador original que se filtró a los medios estadounidenses contemplaba hasta 90 días de acceso previo del gobierno, mientras que las empresas tecnológicas habían presionado para reducir ese plazo a 14 días.

En contra de regulaciones

La orden llega tras semanas en las que la Casa Blanca parecía estar a punto de presentar la medida, para luego dar marcha atrás de forma abrupta.

Según Politico y otros medios estadounidenses, David Sacks, el inversor de capital de riesgo de Silicon Valley que ejerció como zar de IA y criptomonedas, llamó al Presidente para advertirle que la medida podría frenar la innovación y perjudicaría a Estados Unidos en su carrera con China.

Sacks escribió en X la semana pasada que "la regulación innecesaria es la mayor amenaza para la innovación en Estados Unidos". Añadió que ganar la carrera de la IA requería eliminar los "obstáculos burocráticos" de las legislaturas estatales y los políticos de Washington.

La orden también instruye al Departamento del Tesoro, a la Agencia de Seguridad Nacional y a la agencia CISA a formar un "centro de coordinación de ciberseguridad de IA" en colaboración voluntaria con la industria y los operadores de infraestructuras críticas, con el fin de coordinar el rastreo de vulnerabilidades de software y priorizar correcciones.

FUENTE: Con información de AFP.

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