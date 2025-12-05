viernes 5  de  diciembre 2025
CONTENIDO

Meta se asocia con medios de comunicación para ampliar servicio de IA

La alianza incluye medios como People, USA Today, Daily Caller y The Washington Examiner, CNN, Fox News y Le Monde

El presidente de Meta Mark Zuckerberg junto al logo de la matriz en un celular.

El presidente de Meta Mark Zuckerberg junto al logo de la matriz en un celular.

DREW ANGERER/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Meta anunció el viernes que integrará contenido de medios de comunicación, como CNN, Fox News y Le Monde, en su asistente de inteligencia artificial (IA), para entregar a los usuarios información en tiempo real en sus plataformas.

El acuerdo, que se produce en un contexto de preocupación por el futuro de la prensa en la era de la IA generativa, contempla que los usuarios de Meta AI tengan entre las respuestas a sus preguntas de actualidad enlaces a artículos en los sitios web de los medios asociados.

Lee además
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU
Logo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.
DICTAMEN

Juez de EEUU falla a favor de Meta en histórico caso antimonopolio

Los usuarios podrán acceder a "fuentes más diversas de contenido" y recibirán enlaces de los medios asociados para profundizar en las historias, dijo Meta en un blog.

Con este acuerdo, Meta espera que su asistente IA sea "más receptivo, preciso y equilibrado" al incorporar diversos puntos de vista, al reconocer que "los eventos en tiempo real pueden ser desafiantes para los sistemas de IA actuales para mantenerse al día".

La alianza incluye medios como People, USA Today, Daily Caller y The Washington Examiner.

La competencia por la Inteligencia Artificial

Meta dijo que planea asociarse con más medios y desarrollar nuevas funciones en su asistente, en momentos en que la competencia se intensifica entre las gigantes tecnológicas para mejorar la capacidad de sus asistentes IA.

Meta AI está disponible en todas las plataformas de la compañía, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp.

El anuncio se realiza cuando chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google incorporan cada vez más contenidos en vivo y fuentes de noticias.

Meta ha tenido una relación variable con los medios de comunicación a lo largo de los años.

Fundada por Mark Zuckerberg en 2004, la compañía ha dicho que las noticias representaban una porción muy pequeña en el uso de sus plataformas y eliminó la pestaña de noticias de Facebook en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Esto también marcó el fin de acuerdos multimillonarios con importantes medios de comunicación.

En enero, Zuckerberg también tomó la decisión de eliminar el programa de verificación de hechos de Meta en Estados Unidos, en sintonía con la antipatía de Donald Trump hacia la prensa tradicional.

Para ese programa se empleó a verificadores digitales de otras organizaciones, muchos de ellos provenientes de medios como la AFP, para exponer la desinformación difundida en la plataforma.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico, cuatro ocupantes muertos

Inflación registra un 2,8% en septiembre, un índice que utiliza la Reserva Federal

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
ENTREVISTA

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

Te puede interesar

Mike Redondo, presidente del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Cámara de Florida aborda revisión de distritos del Congreso en vísperas del ciclo electoral

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
DICTAMEN

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).
ACCIDENTE

Dos personas mueren en accidente en el Turnpike en el área de Broward

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica