lunes 20  de  julio 2026
PRESIDENCIA

Nuevo Air Force One será "llevado al máximo" de seguridad tras preocupaciones

El presidente Donald J. Trump hizo su primer viaje en el Boeing 747-8 mejorado el 1ro de julio. Pero las dudas surgieron después de que tomara otro avión de regreso tras la reunión de la OTAN en Ankara, el 10 de julio

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde la escalerilla del nuevo Air Force One.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde la escalerilla del nuevo Air Force One.

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el nuevo avión Air Force One, regalado por Catar, será "llevado al máximo", después de informes sobre preocupaciones de seguridad en un viaje a Turquía.

Trump hizo su primer viaje en el Boeing 747-8 mejorado el 1ro de julio. Pero las dudas surgieron después de que tomara otro avión de regreso tras la reunión de la OTAN en Ankara, el 10 de julio.

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El New York Times informó que el nuevo avión carecía de las medidas de seguridad necesarias, incluidas defensas antimisiles.

"Tiene mucha capacidad, pero según tengo entendido, dentro de aproximadamente un mes lo van a enviar para llevarlo al máximo", declaró Trump a los periodistas cuando le preguntaron por qué aún volaba en un avión sin capacidades defensivas completas.

Previamente, el republicano de 80 años desestimó cualquier duda sobre problemas con la nueva aeronave.

La familia real de Catar donó el lujoso avión el año pasado, después de que el presidente Trump adviertiera del estado de los dos aviones que sirvieron como aeronaves presidenciales desde 1990.

FUENTE: Con información de AFP.

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