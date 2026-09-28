Nvidia autoriza recompra récord de acciones sin precedentes

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia anunció el lunes la autorización de una recompra adicional de acciones por 150.000 millones de dólares, un nuevo récord en el mercado.

Sumado a los montos antes autorizados, el plan de recompra de la compañía asciende ahora a 235.000 millones de dólares , que Nvidia espera completar para el cierre de su año fiscal 2028.

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Nvidia sigue como la empresa más valiosa del mundo, con cerca de 5,6 billones de dólares de capitalización bursátil, una ventaja abrumadora sobre Apple, que ocupa el segundo lugar con 4,9 billones de dólares.

Las acciones de Nvidia subieron más de 3% en la apertura del mercado y se mantenía por encima de 2% de alza en las sesiones bursátiles.

El anuncio supera con amplia ventaja el récord anterior de Apple en 2024 de 110.000 millones de dólares autorizados.

Una recompra de acciones ocurre cuando una empresa utiliza efectivo para comprar sus propias acciones a los inversionistas, lo cual reduce el número total de títulos en circulación y, por lo general, impulsa el precio de la acción.

Los mercados recibieron la noticia de forma positiva, al tiempo que el gigante de los semiconductores se consolida como la primera empresa mundial.

La compañía también utiliza su liquidez para invertir en empresas de inteligencia artificial y para otorgar préstamos a sus principales clientes, reforzando así su posición dominante en la industria.

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