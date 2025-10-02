jueves 2  de  octubre 2025
OpenAI, matriz de ChatGPT, llega a valorización récord de $500.000 millones

OpenAI logró este récord en valor después de que sus empleados vendieron un número acotado de acciones por un valor de 6.600 millones de dólares a inversionistas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa estadounidense OpenAI, que desarrolló ChatGPT, alcanzó una valorización de 500.000 millones de dólares después de que sus empleados vendieron un número acotado de acciones, informaron este jueves medios financieros.

Si se confirma esta operación de venta de los trabajadores de OpenAI de títulos por un valor de 6.600 millones de dólares a inversionistas, esta empresa se convertiría en la empresa emergente más valiosa del mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, evaluada en unos 400.000 millones de dólares, según la agencia Bloomberg.

Entre el grupo de inversionistas que adquirieron acciones está el gigante japonés SoftBank, reportaron The Financial Times y Bloomberg, citando a personas cercanas a las transacciones.

Contactada por AFP, la sucursal de OpenAI en Francia no comentó esta información y la sede en Estados Unidos aún no ha respondido.

La empresa, a la vanguardia de la IA generativa, saltó a la palestra con su producto estrella ChatGPT que se convirtió en una insignia de los agentes conversacionales.

Esta herramienta ha democratizado el uso de la IA y ha atraído grandes inversiones.

FUENTE: Con información de AFP.

