lunes 29  de  junio 2026
TRAGEDIA

Colapso de las morgues obliga a instalar un centro forense provisional en La Guaira

La magnitud de los terremotos desbordó la capacidad de los servicios forenses en Venezuela, mientras continúa aumentando el número de víctimas

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA GUAIRA._ El aumento de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela obligó a habilitar una morgue provisional en el puerto de La Guaira, donde equipos forenses trabajan en la identificación de fallecidos mientras decenas de familias esperan noticias de sus seres queridos. El más reciente balance oficial eleva la cifra a más de 1.700 muertos y miles de heridos.

Las morgues de los hospitales de la zona quedaron rápidamente rebasadas por la magnitud de la emergencia, por lo que las autoridades instalaron un centro temporal en el puerto para realizar autopsias, emitir certificados de defunción y coordinar la entrega de los cuerpos.

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Médicos forenses con batas y gorros azules caminan entre decenas de cuerpos en bolsas apilados en el suelo en una improvisada morgue instalada en el puerto de la zona más devastada.

Algunos cuerpos ya están en ataúdes de madera, también sobre el piso. Cerca del toldo blanco donde se centra la operación, hay un centenar de urnas vacías a un costado y escombros al otro

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.

Familiares esperan durante horas para identificar a las víctimas

A las afueras del puerto, familiares de personas desaparecidas forman largas filas para ingresar al centro forense. Algunos llevan flores y aguardan durante horas para conocer el paradero de sus allegados, mientras otros relatan que debieron regresar en varias oportunidades antes de obtener información.

Antony Marcano, un cocinero de 41 años, contó que recorrió el lugar durante dos días antes de localizar el cuerpo de su hija. "Hoy vine con más calma y gracias a Dios la conseguí, la identifiqué. La reconocí por el anillo que yo le regalé", relató. Explicó que las pertenencias personales fueron determinantes para confirmar su identidad debido al estado en que fue recuperado el cuerpo.

Los médicos y técnicos forenses trabajan al aire libre con los cadáveres bajo las lonas sostenidas con cuatro varas.

Algunos de los cuerpos están cubiertos con cal, un procedimiento que algunos expertos estiman innecesario.

En el puerto de La Guaira entregan certificados de defunción y autorizaciones para la cremación. Allí también llega un camión identificado como "Unidad Especial de Desechos Hospitalarios" para llevarse los residuos de las autopsias.

Emergencia supera la capacidad de respuesta

Mientras continúan las labores de búsqueda entre edificios colapsados, residentes consultados por distintos medios señalaron que, en algunos sectores, los primeros trabajos de remoción de escombros fueron realizados por vecinos antes de la llegada de equipos especializados.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero la ONU estima que hay unos 50.000, y este lunes anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias.

Representantes de funerarias privadas dan servicio de traslado y cremación gratuitos. Los carros fúnebres se estacionan afuera del puerto.

La tragedia fue provocada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con pocos segundos de diferencia el pasado miércoles en el norte de Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP

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