Grey's Anatomy recuerda a Eric Dane a una semana de su muerte

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO "Euphoria" en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.

MIAMI.- El drama médico Grey's Anatomy rindió homenaje a Eric Dane, quien en vida interpretó al doctor Mark "McSteamy" Sloan. En el más reciente episodio emitido por la serie de ABC, al final del capítulo se proyectó un video de 60 segundos con momentos memorables del personaje.

El homenaje contó con la banda sonora de la versión de Tommee Profitt y Fleurie de Chasing Cars de Snow Patrol, que también se utilizó en un montaje para celebrar el episodio número 400 de la serie en 2022. La pieza acompañó a la serie por primera vez al final de la temporada 2 en 2006.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grey's Anatomy Official (@greysabc)

Homenaje

El tributo, que incluyó la presentación del personaje de Dane en la serie y algunas de sus frases más memorables, termina con un retrato en blanco y negro de Dane, quien falleció el 19 de febrero. Este año la serie conmemora el 20.º aniversario de su primera aparición en el programa.

"En memoria de Eric Dane", reza el mensaje que acompaña al audiovisual también publicado en la cuenta oficial de Instagram de Grey.

"Dane interpretó su papel revelación, apodado "McSteamy", durante siete temporadas. Este personaje, favorito de los fans, exploraba diversas y complejas dinámicas relacionales en el ambiente de alta intensidad del ficticio Hospital Grey Sloan Memorial. El arco argumental de su personaje terminó con una trágica muerte en un accidente aéreo en la novena temporada", recordó People.