Reguladores instan a Citigroup a corregir plan de quiebra

Bajo la ley Dodd-Frank adoptada tras la crisis financiera de 2008, la Fed y la FDIC deben evaluar periódicamente los escenarios de quiebra de las ocho mayores instituciones bancarias, cuya bancarrota podría amenazar el sistema financiero estadounidense.

Los otros siete bancos examinados son Bank of America, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street y Wells Fargo.

La Fed y la FDIC detectaron en Citigroup "graves debilidades en las prácticas de gestión de datos del banco" en su plan presentado para 2021.

Esas deficiencias pueden impedir que "produzca datos precisos y en tiempo real", lo que podría socavar su plan de resolución, indica una carta de los reguladores a Citigroup.

Se trata de "debilidades que plantean dudas sobre la viabilidad del plan y podrían dar lugar a requisitos adicionales si no se corrigen, pero no son tan graves como un incumplimiento", dijo la Fed en un comunicado.

El año anterior, Citigroup ya había sido incluido en la lista negra, junto con otras instituciones bancarias, por su escenario de quiebra y había corregido las deficiencias.

El banco reconoció en un comunicado este miércoles que "todavía tiene trabajo por hacer" y anunció su intención de aprovechar las inversiones anteriores en su sistema de gestión de datos para "abordar estas deficiencias".

Citigroup deberá presentar estas correcciones, y los demás bancos sus escenarios finales, antes del 31 de enero de 2023.