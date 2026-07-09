jueves 9  de  julio 2026
DESASTRE

EEUU asiste a más de 30.000 venezolanos tras terremotos

"Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, EEUU y nuestros socios, seguimos con una respuesta humanitaria masiva", dice un mensaje de la legación diplomática en la red social X

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela.&nbsp;

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 

Lance Cpl Allison White, 24th Marine Expedicionary Unit
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de 30.000 venezolanos afectados por el doble terremoto ocurrido hace 15 días han recibido artículos de primera necesidad, informó este jueves la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, EEUU y nuestros socios, seguimos con una respuesta humanitaria masiva", dice un mensaje de la legación diplomática en la red social X.

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La embajada publicó fotos en las que se observa al subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, presentes en las entregas de los insumos, que llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

Más temprano, ambos funcionarios sobrevolaron varias de las zonas afectadas en La Guaira, el estado del norte de Venezuela más devastado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado hasta ahora 3.811 muertos y 16.749 heridos, según el último balance oficial.

Según la publicación de la Embajada en X, ambos funcionarios "evaluaron la situación humanitaria tras los terremotos en Venezuela para fortalecer la coordinación y asegurar" que la asistencia estadounidense tenga el máximo impacto para el pueblo venezolano".

"EEUU mantiene una respuesta humanitaria de escala sin precedentes", añadió.

En total, 16.891 personas permanecen bajo resguardo en 87 campamentos transitorios. La Guaira registra la mayor concentración de damnificados, con 10.391 personas distribuidas en 26 campamentos.

FUENTE: Con información de AFP.

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