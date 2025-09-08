lunes 8  de  septiembre 2025
INDUSTRIA ESPACIAL

SpaceX adquiere frecuencias para reforzar el sistema satelital Starlink

Con esta operación SpaceX quiere desarrollar el servicio llamado "Direct to cell", que permite el acceso directo desde un teléfono inteligente a determinados satélites de su constelación Starlink

Una antena receptora muestra la conexión con el sistema satelital Starlink.

SCOTT OLSON/ AFP

SCOTT OLSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa espacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, compró frecuencias por valor de 17.000 millones de dólares al operador estadounidense de telecomunicaciones EchoStar, como parte de su plan para reforzar las operaciones de su red Starlink, anunciaron ambos grupos el lunes en un comunicado.

Con esta operación SpaceX quiere desarrollar el servicio llamado "Direct to cell", que permite el acceso directo desde un teléfono inteligente a determinados satélites de su constelación Starlink, sin necesidad de una terminal específica adicional.

George Soros, el filántropo del llamado Marxismo Cultural del siglo XXI y de la Agenda 2030.
Análisis/Política

El agitador George Soros podría terminar finalmente ante la Justicia en EEUU
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
SISTEMA FINANCIERO

Secretario del Tesoro de EEUU reclama revisión urgente de la Reserva Federal

SpaceX lanzó sus primeros satélites capaces de garantizar las comunicaciones directamente en smartphones compatibles a principios de 2024. Ahora cuenta con 600, de los 8.000 satélites que la empresa tiene en órbita.

Además de los SMS y los mensajes de alerta, los clientes de la red Starlink "Direct to cell" ahora tienen acceso a aplicaciones, redes sociales y plataformas de mensajería en zonas remotas, según destaca la empresa de Musk en su página web.

Para ofrecer estos servicios, la compañía se asoció con diez operadores, presentes en América del Norte y del Sur, Australia, Japón, Suiza y Ucrania.

"Más de 50% del planeta sigue sin estar cubierto por servicios terrestres", señala SpaceX en su sitio web. Y agrega que, con ese fin, mantiene el compromiso de "trabajar con operadores de redes móviles a escala mundial".

La transacción anunciada este lunes prevé dar acceso al servicio a algunos de los clientes de EchoStar, precisa el comunicado.

En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa de Nueva York, alrededor de las 12H00 GMT, las acciones de EchoStar subían un 22%, hasta los 82 dólares.

FUENTE: Con información de AFP.

