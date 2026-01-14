miércoles 14  de  enero 2026
Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

Las ventas de viviendas alcanzaron su nivel más alto en casi tres años, gracias a una ligera disminución de las tasas hipotecarias y la confianza en las políticas económicas del presidente Donald J. Trump

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años, gracias a una ligera disminución de las tasas hipotecarias y la confianza en las políticas económicas del presidente Donald J. Trump , según el informe

Las transacciones de casas usadas aumentaron un 5,1% respecto al mes anterior. De mantenerse el ritmo de diciembre, en un año se hubieran realizado 4,35 millones de ventas, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el más alto desde noviembre de 2023.

Las ventas mensuales aumentaron en todas las regiones del país.

Los analistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal preveían un ritmo de ventas anual de 4,22 millones.

Ventas minoristas

Por otra parte, las ventas minoristas en Estados Unidos también crecieron un 0,6% el pasado mes de noviembre respecto a octubre, cuando el consumo cayó un 0,1% en lectura revisada, según ha revelado este miércoles la Oficina del Censo.

Solo una de las 13 categorías analizadas registró un retroceso en sus ventas durante el penúltimo mes del año, concretamente, con una disminución del 0,1% en el capítulo de menaje del hogar.

Por el contrario, las ventas al por menor de artículos deportivos, musicales y libros se elevaron un 1,9%, las realizadas fuera de establecimientos subieron un 1,7%, y las de materiales de construcción y jardinería otro 1,3%.

El Departamento de Comercio ofrece estos datos del valor del comercio minorista ajustado por variaciones estacionales y diferencias entre días festivos y días hábiles, pero no por cambios de precios.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press.

