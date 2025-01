¿Tienes metas financieras para 2025? Consejos para mantenerte en el camino

Emeli Aguirre, un gerente de la comunidad de Chase en La Pequeña Habana, ofrece seis consejos sobre lo que se debe y no se debe hacer en la planificación y gestión financiera que pueden ayudarte a iniciar el 2025 con éxito y acercarte a sus objetivos.

1) Haga un presupuesto

Un error financiero común es no tener ningún presupuesto. Permanecer en la oscuridad sobre sus gastos puede limitar su capacidad de ahorrar para metas importantes como un automóvil, una casa o su jubilación. Si no sabe qué está gastando, es muy probable que esté gastando demasiado.

2) NO dejes tu presupuesto al azar

Usar conjeturas al intentar asignar su presupuesto mensual puede llevar a sobrestimar o subestimar cuánto asignar a cada categoría de presupuesto. Esto puede prepararle para el fracaso. Tomarse un mes para evaluar e identificar sus patrones de gasto puede ayudar a establecer una referencia a medida que establece su presupuesto.

3) Lleve un registro de sus gastos

Conozca sus gastos creando un registro de presupuesto mensual. Luego puede revisar sus gastos y llevar un registro de ellos en una hoja de trabajo de presupuesto mensual. Con el tiempo, puede ajustar qué categorías de presupuesto reducir el gasto. Los gastos pueden fluctuar mes a mes, así que esté preparado para cambiar de marcha cuando sea necesario.

4) NO ponga deseos y necesidades en la misma categoría

Un error común que los presupuestadores principiantes pueden cometer es engañar “deseos” por “necesidades”. Las necesidades son elementos esenciales, como cuentas de servicios públicos, pagos de alquiler o hipotecas y comestibles. Estas son cosas que necesitas vivir. Los deseos, por otro lado, son gastos no esenciales como salir a cenar o entretenimiento. Es posible que aún encuentre espacio en su presupuesto para acomodar algunos lujos, pero ser honesto con usted mismo sobre lo que realmente es necesario puede ayudarle a evitar este contratiempo presupuestario.

5) Mantenga la facilidad

La idea de enumerar todos los gastos durante un mes puede parecer abrumadora, pero no tienes que ir tan lejos. Puede ser útil crear un presupuesto que funcione para usted, lo que incluye hacerlo lo suficientemente manejable como para asumirlo en primer lugar. Si acabas de empezar, crea solo un puñado de categorías de presupuesto para ayudar a que las cosas sean sencillas.

6) NO se salte el fondo de emergencia

La vida es impredecible y tener un fondo de emergencia para pagar gastos imprevistos puede ayudarle durante ese tiempo. Sin ella, es posible que tenga que invertir en ahorros a largo plazo o utilizar una tarjeta de crédito si surge algo inesperado. Crear un fondo de emergencia no tiene por qué ser intimidante. Cuando haga su presupuesto, incluya una partida individual mensual para las contribuciones al fondo de emergencia. Esto puede ayudar a aumentar sus reservas con el tiempo. Muchas cuentas bancarias incluso le permiten automatizar estos depósitos de fondos de emergencia.

El resultado final

Comenzar el nuevo año con un plan claro puede prepararle para el éxito, y el presupuesto es una herramienta poderosa para ayudarte a alcanzar sus metas financieras.

Comience a llevar un registro de sus gastos ahora para establecer su presupuesto para el año y estar al tanto de los errores comunes en el presupuesto. Nunca es demasiado pronto, o demasiado tarde, para volver a la libertad financiera.

