Más de 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez, mientras casi 80% votaría por María Corina, según encuesta

MIAMI.— Más de 90% de los venezolanos está en contra de que la chavista Delcy Rodríguez sea quien esté al frente de la transición venezolana tras la caída del dictador Nicolás Maduro, mientras que casi que 80% dan su respaldo a la líder democrática María Corina Machado como próxima presidenta de Venezuela.

Así lo revela el estudio de opinión de la encuestadora Meganálisis que coincide con otras encuestas publicadas recientemente, en la que 93.5% de los ciudadanos no ve con buenos ojos que Rodríguez sea quien dirija el proceso de transición democrática, bajo la supervsión de la administración del presidente Donald Trump.

Además, 78.3% de los venezolanos afirmaron que votarían por Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, si las elecciones se celebrarán hoy mismo.

La encuesta se da a conocer en vísperas de la reunión de Trump y María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, pautada para el jueves 15 de enero en Washington.

Alianza entre EEUU y Venezuela

Por otra parte, más de 80% de venezolanos manifiesta creer en el presidente de EEUU, Donald Trump, y estar “agradecidos” por sus gestiones por el país, tras la operación militar para la captura de Maduro el 3 de enero pasado, e incluso están de acuerdo con que sea el principal aliado de Venezuela y, en contraposición, expresan rechazo al socialismo del chavismo por generar “mal vivir, retroceso y pobreza”.

Según la Encuesta Cati Meganálisis Verdad Venezuela, que recoge la opinión de una base de 1,006 personas de todo el país entre el 6 de enero y el 11 de este mes, 92.2% de los consultados dijo sentirse “agradecido” con Trump, contra un 6.3% que opinó lo contrario.

Aunque 68.4% considera que EEUU y Trump “controlan” a Venezuela, 90,6% expresaron estar de acuerdo con que el país americano se convierta en “el principal aliado y único proveedor de productos para el Estado venezolano”, frente a un 7.3% que dijo que no lo está.

Consideran que la prioridad de EEUU es el petróleo 52.7%, mientras que el 31.8% de los consultados, en segundo lugar, creen que también están incluidos los derechos humanos.

Rechazo al chavismo

Un 93.1% también aprueba que todas las empresas y propiedades expropiadas por los regímenes de Maduro (2013-2026) y Hugo Chávez (1999-2012), sean devueltas a sus propietarios originales, en el contexto del rechazo al chavismo al cual identifican como “el que gobierna” (66.9%), pero del que “ninguno” de sus líderes inspira confianza (90.9%).

La encuesta menciona, entre otras opciones, a Diosdado Cabello (2.9%), (Vladimir) Padrino López (1.3%), Jorge Rodríguez (0.9%) y Delcy Rodríguez (0.5%), con porcentajes sumamente bajos de confianza.

Además, 83.5% dijo que “siente o cree” que puede ser detenido si se expresa públicamente en contra del chavismo.

De los consultados, 86.9% creen que en Venezuela hay presos políticos y persecución, y 98.1% se mostró partidario de que todos esas personas detenidas por motivos políticos deben ser liberados.

La encuesta se realizó por consulta telefónica en hogares en una muestra aleatoria, con 3.09% de margen de error, según sus datos técnicos.

Encuesta Meganalisis - Enero 2026

FUENTE: Con información encuesta Meganálisis Enero 2026