Trump habla por teléfono con Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.

"Estoy hablando ahora con el presidente Putin. La conversación está en curso, es larga, y reportaré el contenido, al igual que el presidente Putin, al concluir. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dijo el presidente Donald J. Trump en su red Truth Social.

La conversación telefónica estaba prevista para hoy entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin.

La llamada ocurre el día antes de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.

Zelenski solicitó a Trump misiles de crucero Tomahawk para emplear en la guerra que su país mantiene con Rusia.

El principal tema de la reunión del viernes entre Zelenski y Trump será la posible entrega de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Ucrania, informó un alto funcionario de Kiev.

Esta fuente indicó que los dos mandatarios también abordarán "la cuestión de los Patriot", las baterías de defensa antiaérea estadounidenses.

Zelenski tiene previsto llegar a Washington este jueves, antes de la reunión, y reunirse con representantes de las industrias de defensa, añadió el funcionario.

La entrega de armamento a Ucrania

Con estos empresarios quiere discutir "cuándo serían realmente posibles las entregas", declaró.

Las relaciones entre ambos mandatarios han mejorado desde que en febrero tuvieron una incómoda reunión televisada en la Casa Blanca.

En este tiempo, Trump ha endurecido el tono con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el estancamiento de las negociaciones para poner fin a más de tres años de guerra.

Altos funcionarios ucranianos que visitan Washington esta semana se reunieron con representantes de los fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Raytheon, que produce misiles Tomahawk.

Según la fuente de la administración ucraniana, estos industriales "necesitan una señal política".

Rusia, que invadió la exrepública soviética en febrero de 2022, ha advertido de que el envío de estos misiles de largo alcance a Ucrania implicaría la ruptura de sus relaciones con Estados Unidos y atizaría la escalada.

