Ucrania celebra "avances reales" en conversaciones con emisarios de EEUU

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los emisarios de su par estadounidense Donald Trump lograron "avances reales" en las conversaciones de Berlín, que buscan poner fin a la guerra con Rusia , declaró este lunes el negociador de Kiev, Rustem Umerov.

Ucrania espera convencer a Washington de que debe acordarse un alto el fuego sin concesiones territoriales a Rusia. Los dirigentes europeos, por su parte, han insistido en que cualquier acuerdo final debe llevar a una "paz justa" y no allanar el camino para futuras agresiones rusas.

"Las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos fueron constructivas y productivas, y se han logrado avances reales", escribió Umerov en las redes sociales sobre el ciclo diplomático que empezó el domingo en la capital alemana.

"Esperamos llegar a un acuerdo que nos acerque a la paz", añadió, sin dar detalles sobre cuestiones clave como las concesiones territoriales a Rusia o las garantías de seguridad pedidas por Kiev.

Zelenski se reunió por segundo día consecutivo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. La cita se celebró bajo estrictas medidas de seguridad en la cancillería de la capital alemana.

Witkoff ya había declarado el domingo que se habían logrado "grandes avances" en las conversaciones.

Pero un funcionario cercano a ellas declaró el lunes a AFP que la parte estadounidense sigue exigiendo que Ucrania ceda el control de la región oriental de Donbás, una línea roja para Kiev.

Zelenski se reunirá más tarde con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y dirigentes de Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y Finlandia, que buscarán reafirmar su apoyo a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022. También participarán los jefes de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

Trump incrementó la presión sobre Ucrania desde que presentó en noviembre un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra. El proyecto, sin embargo, fue criticado por Kiev y sus aliados por ser demasiado favorable a Moscú.

Desde entonces, las autoridades de Kiev presentaron una contrapropuesta y Zelenski declaró que su país estaba dispuesto a transigir en su deseo de adherirse a la OTAN, siempre y cuando recibiera a cambio garantías sólidas en materia de seguridad.

Rusia señaló que insistirá en sus demandas fundamentales, entre ellas las relativas al territorio y a que Ucrania nunca se una a la Alianza Atlántica.

Putin "quiere territorio"

Moscú espera que Washington le informe sobre los resultados de las conversaciones, afirmó el Kremlin este lunes.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, expresó la víspera que creía "poco probable que la contribución tanto de los ucranianos como de los europeos a estos documentos sea constructiva". "Ese es el problema", dijo en un mensaje de video.

Antes de su llegada a Alemania, Zelenski afirmó que esperaba que Estados Unidos respaldara la idea de congelar la línea del frente donde está en lugar de que Ucrania ceda toda la región oriental del Donbás, como exige Moscú. "La opción más justa es que las cosas 'se queden como están'", argumentó.

Un alto cargo cercano a las conversaciones dijo sin embargo que los negociadores estadounidenses seguían exigiendo a Ucrania que abandone la región del Donbás, formada por las provincias de Donetsk y Lugansk.

Moscú controla casi toda Lugansk y alrededor del 80% de Donetsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere territorio", subrayó esta fuente. "Los estadounidenses dicen que Ucrania 'debe retirarse', lo que Kiev rechaza", añadió. "Es bastante sorprendente que los estadounidenses adopten la postura de los rusos en esta cuestión", continuó.

En Berlín, Zelenski se reunió también con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, y visitó el Parlamento. En su agenda figura también otra cita con el jefe de gobierno alemán, concretamente en una conferencia empresarial germano-ucraniana.

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que las negociaciones nunca habían sido "tan serias como ahora". "Lo que aún no sabemos es si Vladimir Putin realmente tiene la voluntad genuina de poner fin a esta guerra", añadió.

FUENTE: Con información de AFP.