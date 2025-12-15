lunes 15  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street espera con optimismo datos económicos de EEUU

En los primeros intercambios, el Dow Jones subía un 0,30%, el índice Nasdaq un 0,59% y el índice ampliado S&P ganaba un 0,46%

Un agente de la Bolsa de Nueva York revisa estadísticas en una sesión bursátil.

Un agente de la Bolsa de Nueva York revisa estadísticas en una sesión bursátil.

MICHAEL M. SANTIAGO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el lunes, un arranque con confianza en una semana cargada de indicadores que podrían orientar a los inversores sobre el estado de la inflación y el empleo en Estados Unidos.

En los primeros intercambios, el Dow Jones subía un 0,30%, el índice Nasdaq un 0,59% y el índice ampliado S&P ganaba un 0,46%.

Lee además
Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump
El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump

La bolsa de Nueva York cerró con una marcada caída el viernes, lastrada por el regreso de temores sobre la rentabilidad de algunas grandes empresas de inteligencia artificial (IA).

El Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cedió un 1,69%. El Dow Jones perdió un 0,51% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,07%, después de que ambos alcanzaran nuevos récords en el cierre de la jornada anterior.

"El sector de la IA genera tanto entusiasmo que el más mínimo signo de preocupación hace correr el riesgo de crear volatilidad en el mercado", comentó a la AFP Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management.

El viernes fue Broadcom, el especialista en chips electrónicos, el que golpeó a Wall Street, a pesar de presentar resultados mejores de lo esperado en el cuarto trimestre.

Dudas sobre las suculentas inversiones en Inteligencia Artificial

Las declaraciones del director ejecutivo del grupo, Hock Tan, que aseguró que la empresa cuenta con una cartera de pedidos estimada en 73.000 millones de dólares para sus productos dedicados a la IA, tensaron a los inversores que esperaban más.

La acción cayó un 11,43%, hasta los 359,93 dólares, lo que supone una pérdida de unos 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

El día anterior, el gigante de la computación en la nube Oracle (que al cierre del viernes tuvo -4,58% a 189,74 dólares) fue duramente castigado tras presentar resultados considerados decepcionantes. El grupo se ha endeudado masivamente para posicionarse como uno de los líderes en infraestructura para IA.

"Los informes financieros de muchas empresas vinculadas a la IA se han convertido en eventos clave para el mercado", añadió Urbanowicz.

En el plano macroeconómico, tras la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) esta semana, el mercado estadounidense espera ahora recibir nuevos datos para afinar sus expectativas sobre la futura política monetaria.

La próxima semana se publicarán nuevas cifras sobre inflación y empleo, incluido el índice de desempleo correspondiente al mes de noviembre.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA

Wall Street termina al alza, satisfecha con decisión de la Fed

Wall Street abre dispar a la espera de decisiones de la Reserva Federal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

José Antonio Kast.
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Por Daniel Castropé
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?