Vuelven a desplomarse los precios del petróleo en medio de la incertidumbre sobre Venezuela

El crudo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, bajó un 2,04% hasta 57,13 dólares

Depósito de reserva de petróleo de la empresa Colonial Pipeline.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cayeron el martes al término de una sesión volátil, mientras los operadores aún se cuestionan la posibilidad de explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela, tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

El crudo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, bajó un 2,04% hasta 57,13 dólares.

Por su parte, en Europa el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1,72% hasta 60,70 dólares.

El mercado petrolero aún examina la situación en Venezuela, pero "en esta etapa solo hay preguntas sin respuestas inmediatas", afirmó Tamas Varga, analista de PVM.

"Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, lo que representa alrededor del 17% al 18% de los recursos mundiales de crudo", señaló Jeffrey Roach, de LPL Financial.

Esa base "debería idealmente posicionar a Venezuela como una potencia energética de primer orden", estimó el analista.

Pero "décadas de insuficiente inversión, envejecimiento de las infraestructuras e inestabilidad política han mantenido gran parte de ese petróleo bajo tierra, impidiendo que el país saque pleno provecho", añadió.

Según los expertos, las inversiones requeridas son enormes, y la composición del petróleo local hace que sea más difícil de refinar y menos valioso que el de países como Arabia Saudita.

De acuerdo con Rystad Energy, en Venezuela "solo podrán añadirse 300.000 barriles diarios" a la producción actual, que es del orden de un millón, "en los próximos dos a tres años con un gasto moderado".

Donald Trump ha expresado su interés por los recursos petroleros venezolanos y dijo estar dispuesto a trabajar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.

