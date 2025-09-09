martes 9  de  septiembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre en alza a la espera de indicadores económicos

En las primeras operaciones, el índice tecnológico Nasdaq subía 0,27% y el S&P 500 avanzaba 0,11%. El Dow Jones estaba cerca del equilibrio (+0,02%)

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En las primeras operaciones, el índice tecnológico Nasdaq subía 0,27% y el S&P 500 avanzaba 0,11%. El Dow Jones estaba cerca del equilibrio (+0,02%).

Lee además
George Soros, el filántropo del llamado Marxismo Cultural del siglo XXI y de la Agenda 2030.
Análisis/Política

El agitador George Soros podría terminar finalmente ante la Justicia en EEUU
Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el lunes, impulsada por las perspectivas de una reducción de las tasas de la Reserva Federal (Fed) y a la espera de nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos.

El índice Nasdaq avanzó 0,45% y alcanzó un nuevo récord de 21.798,70 puntos. El Dow Jones subió 0,25% y el S&P 500 avanzó un 0,21%.

"El mercado espera con impaciencia la reducción de las tasas de la Reserva Federal", resumió en una nota el analista José Torres de Interactive Brokers.

La semana pasada, una tasa de desempleo al alza y una disminución en la creación de empleos reforzaron las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal, lo que podría dar un impulso a la economía de ese país.

Banco Central frena los cambios económicos

La Fed sigue entorpeciendo el proceso de cambios económicos del presidente Donald Trump.

"La mayoría de los inversores considera que los informes sobre la inflación publicados esta semana" no cambiarán estas perspectivas, comentó Sam Stovall, de la consultora CFRA.

El mercado estadounidense espera la publicación de los precios al productor (PPI) este miércoles, seguida del índice de precios al consumidor (CPI) este jueves.

La Fed ha tergiversado sus principales funciones para aumentar su injerencia en los procesos económicos y no en la regulación y seguridad del sistema financiero como había sido hasta el momento.

Incluso si estas cifras no cumplen con las expectativas, los inversores consideran "que la Fed por fin tendrá que comenzar otra vez a reducir los tipos de interés en septiembre", señaló Stovall.

"La única pregunta que queda por resolver, teniendo en cuenta los próximos informes económicos (...), es si procederá con una, dos o tres reducciones este año", añadió el analista.

Seis empresas entrarán a Wall Street esta semana, entre ellas el muy esperado especialista sueco en pagos diferidos Klarna o la plataforma Gemini, especializada en criptomonedas y fundada en 2014 por los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Alphabet se dispara más de 6% e impulsa fuerte alza de Wall Street

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Te puede interesar

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

Israel ataca Qatar en busca de Hamás

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal. 
ARMAS LIBRES DE IMPUESTO

DeSantis inaugura feriado fiscal de la Segunda Enmienda en Florida

Momento en el que la policía de  Jacksonville, Florida  agrede al conductor. 
TRIBUNALES

Florida: Víctima de violencia policial en Jacksonville anuncia demanda federal

Imagen referencial.
CRISIS HABITACIONAL

Precios de alquileres subieron casi un 40% en cuatro años en Florida