Wall Street abre a la baja ante las expectativas en Medio Oriente

Wall Street abrió en terreno negativo este jueves, una vez más lastrada por la subida de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante el temor de una escalada en Oriente Medio.
jueves 8 de octubre 2026
En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,34%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,46% y el índice amplio S&P 500 cedía un 0,37%
Wall Street abrió en terreno negativo este jueves, una vez más lastrada por la subida de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante el temor de una escalada en Oriente Medio.
En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,34%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,46% y el índice amplio S&P 500 cedía un 0,37%.
FUENTE: Con información de AFP.