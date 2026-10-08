jueves 8  de  octubre 2026
LA BOLSA

Wall Street abre a la baja ante las expectativas en Medio Oriente

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,34%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,46% y el índice amplio S&P 500 cedía un 0,37%

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

CHARLY TRIBALLEAU/AFP
Por Julián Varela

Wall Street abrió en terreno negativo este jueves, una vez más lastrada por la subida de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante el temor de una escalada en Oriente Medio.

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,34%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,46% y el índice amplio S&P 500 cedía un 0,37%.

Lee además
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
RESPUESTA

Marco Rubio niega de nuevo que EEUU obstaculice el regreso de María Corina Machado a Venezuela
Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU incauta 90 cargamentos de combustible en Florida y Texas destinados a empresa estatal cubana sancionada

Wall Street abre al alza impulsada por la IA

Wall Street abre a la baja frente a tensiones geopolíticas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

El juez de distrito George OToole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula multas a inmigrantes que incumplen órdenes de deportación y las sanciones emitidas bajo el procedimiento luego del 27 de julio de 2025 (imagen referencial)
MIGRACIÓN

Juez federal frena multas impuestas por Trump a inmigrantes por incumplir órdenes de salida de EEUU

Te puede interesar

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
JUSTICIA

EEUU imputa a Maduro y a Cilia Flores por liderar un "sistema de represión y torturas" en Venezuela

Por Valeria Montero
Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

David Suárez, comisionado de Miami Beach, cuestiona interpretación de Live Local Act.
PODER LOCAL

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura