jueves 4  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre en verde mientras analiza datos económicos de EEUU

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones subía 0,11%, el tecnológico Nasdaq ganaba 0,31% y el S&P 500 sumaba 0,21%

Un agente trabaja en el piso de remate de Wall Street.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió con una leve alza el jueves, prudente ante los nuevos indicadores económicos de Estados Unidos que podrían incidir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Después de algunas vacilaciones durante la sesión, la bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, impulsada por los decepcionantes datos de empleo en Estados Unidos, que sugieren un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

El índice Dow Jones subió un 0,86%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,17% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el miércoles tras números decepcionantes sobre el empleo privado en Estados Unidos, que sin embargo refuerza las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

FUENTE: Con información de AFP.

