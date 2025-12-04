Wall Street abre en verde mientras analiza datos económicos de EEUU

Un agente trabaja en el piso de remate de Wall Street.

Wall Street abrió con una leve alza el jueves, prudente ante los nuevos indicadores económicos de Estados Unidos que podrían incidir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones subía 0,11%, el tecnológico Nasdaq ganaba 0,31% y el S&P 500 sumaba 0,21%.

Innovación como disuasión EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

Última hora El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Después de algunas vacilaciones durante la sesión, la bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, impulsada por los decepcionantes datos de empleo en Estados Unidos, que sugieren un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

El índice Dow Jones subió un 0,86%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,17% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el miércoles tras números decepcionantes sobre el empleo privado en Estados Unidos, que sin embargo refuerza las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

FUENTE: Con información de AFP.