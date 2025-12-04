EEUU extiende autorización para que petrolera rusa siga con sus operaciones

Estados Unidos extendió la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan con sus servicios.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el jueves la autorización para que las gasolineras de la marca Lukoil fuera de Rusia sigan operando.

Esta medida permite que las gasolineras del gigante energético ruso Lukoil en países como Estados Unidos continúen el servicio a sus clientes, al tiempo que impide que el dinero vuelva a Rusia, que se encuentra bajo severas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El Tesoro afirmó que extendió la autorización para "mitigar el daño a los consumidores y proveedores que intentan realizar transacciones ordinarias" con gasolineras minoristas que involucran a las entidades de Lukoil.

La decisión suspende de forma parcial las medidas tomadas en octubre por el presidente estadounidense Donald J.Trump.

Las sanciones que Trump impuso contra las grandes petroleras rusas Lukoil y Rosneft entraron en vigor el 21 de noviembre.

Estas medidas —las más contundente de Trump contra Rusia por la guerra en Ucrania— provocaron que los principales compradores de petróleo ruso se apresuraran a buscar proveedores alternativos.

La flexibilización de las medidas contra Lukoil se anunció la misma semana en que los negociadores de la Casa Blanca se reunieron en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para impulsar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Ucrania.

FUENTE: Con información de AFP.