DeSantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en Florida

MIAMI.— Ron DeSantis , gobernador de Florida , anunció en Tampa la asignación de más de 112 millones de dólares en subvenciones estatales destinadas a mejorar la calidad del agua , aumentar el suministro hídrico y fortalecer la capacidad de respuesta ante floraciones de algas nocivas en todo Florida.

El paquete de inversiones, anunciado de este miércoles 5 de diciembre, incluye 50 millones de dólares para proyectos de suministro alternativo de agua, 50 millones de dólares para restauración de manantiales y 12 millones de dólares para iniciativas tecnológicas enfocadas en prevenir y mitigar algas tóxicas.

Inversiones históricas

Desde 2019, Florida ha intensificado su estrategia ambiental con inversiones históricas para asegurar el agua potable y proteger sus recursos naturales frente al crecimiento poblacional, la contaminación y los efectos del cambio climático. La administración estatal sostiene que estas acciones buscan garantizar fuentes sostenibles de agua, limpiar ecosistemas críticos y responder con mayor eficacia a emergencias ambientales como las proliferaciones de algas verdeazules.

El gobernador defendió el enfoque de su administración al afirmar que Florida es “líder en protección de recursos hídricos”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Protección Ambiental (DEP), Alexis A. Lambert, destacó que las decisiones en esta materia “están impulsadas por la ciencia y la gestión a largo plazo”.

Suministro alternativo de agua

Del total anunciado, 50 millones de dólares se destinarán a 14 proyectos que, una vez operativos, generarán más de 94 millones de galones de nueva agua por día. Entre las iniciativas financiadas se encuentran la expansión del uso de agua reciclada, la recarga de acuíferos y sistemas que fomentan la conservación hídrica.

Directores ejecutivos de los cinco distritos de manejo de agua del estado coincidieron en que la inversión permitirá enfrentar de forma responsable la demanda creciente asociada al aumento poblacional. Desde 2019, este programa ha acumulado 335 millones de dólares en inversiones, creando más de 445 millones de galones diarios de suministro futuro.

Restauración de los manantiales de Florida

Los emblemáticos manantiales naturales del estado recibirán también 50 millones de dólares, distribuidos entre 23 proyectos destinados a mejorar la calidad del agua y aumentar el flujo natural. Los trabajos enfocados en la conversión de fosas sépticas a sistemas de alcantarillado y la adquisición de tierras permitirán reducir en más de 100.000 libras anuales los niveles de nitrógeno, uno de los principales contaminantes.

Entre las iniciativas destacadas figuran la conversión de sistemas sépticos en Newberry, un proyecto de adquisición de tierras en el área del Rainbow River y varias fases del plan de alcantarillado de Wakulla County, que beneficiarán de forma directa al Wakulla Spring y al Upper Wakulla River.

Desde 2019, Florida ha invertido 430 millones de dólares en 147 proyectos de restauración de manantiales, logran­do una reducción estimada de 907.000 libras de nitrógeno por año.

Tecnología para combatir las algas nocivas

El anuncio incluye 12 millones de dólares para 16 proyectos tecnológicos que buscan detectar, evitar o mitigar las floraciones de algas nocivas (HABs). Las inversiones permitirán fortalecer herramientas de monitoreo en tiempo real, modelos predictivos y sistemas de tratamiento en campo.

El programa de innovación surgió en 2019 tras las recomendaciones del Blue-Green Algae Task Force y ha recibido 75 millones de dólares desde su creación para financiar 68 proyectos. De acuerdo con el jefe científico del estado, Dr. Mark Rains, Florida está ampliando su capacidad científica para prever condiciones de floración y desplegar estrategias de mitigación más rápidas y efectivas.

Compromiso sostenido con la resiliencia hídrica

El Departamento de Protección Ambiental aseguró que los fondos adjudicados para 2025–2026 refuerzan la estrategia estatal de planificación a largo plazo, protección de ecosistemas naturales y fortalecimiento del suministro hídrico en beneficio de la creciente población de Florida.

Con este nuevo paquete de inversiones, la administración DeSantis aspira a consolidar la posición del estado como referente nacional en gestión del agua, restauración ambiental y resiliencia frente a desafíos climáticos y ecológicos.