Pam Bondi desestima demanda por discriminación de exjueza: "Yo también soy mujer"

La demanda fue interpuesta por Tania Nemer, exjueza de inmigración en Ohio, quien acusa al Departamento de Justicia de discriminación por sexo, nacionalidad y afiliación política

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, desestimó las acusaciones presentadas en su contra por una exjueza de inmigración que alega haber sido despedida de manera injusta por la administración del presidente Donald Trump.

La demanda fue interpuesta por Tania Nemer, exjueza de inmigración en Ohio, quien acusa al Departamento de Justicia de discriminación por sexo, nacionalidad y afiliación política, así como de violar sus derechos constitucionales.

“Ayer me demandó una jueza de inmigración a la que despedimos. Una de las razones que dijo: porque era mujer”, contó Bondi el martes durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, al añadir en tono irónico: “La última vez que lo revisé, yo también era mujer”.

La querella de Nemer sostiene que la destitución masiva —más de 100 jueces de inmigración despedidos desde enero, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración— forma parte de una reestructuración impulsada por el gobierno federal en medio de tensiones legales por la política fronteriza, de acuerdo a una reseña de Fox News. La exjueza también acusa violaciones a la Primera Enmienda, argumentando que fue penalizada por su libertad de participación política.

Pam Bondi resalta agenda de EEUU primero

Durante la reunión en la Casa Blanca, Bondi destacó que este caso es solo uno entre cientos dirigidos contra el gobierno actual. “Nos han demandado 575 veces. Más que todas las administraciones desde Reagan juntas”, afirmó, en referencia a las batallas legales contra la agenda de Trump.

La fiscal general también subrayó los éxitos de la administración en la Corte Suprema gracias al uso del llamado “expediente de emergencia” o shadow docket, que permite intervenciones rápidas del máximo tribunal. “Veinticuatro victorias en la Corte Suprema, presidente Trump. Una tasa de éxito del 92%”, resaltó Bondi.

Las decisiones del expediente paralelo han permitido al gobierno avanzar con medidas clave, como la prohibición de personas transgénero en el Ejército, el retiro de fondos educativos vinculados a políticas DEI y la destitución de miembros de juntas federales.

“Estamos logrando órdenes judiciales a nivel nacional, poniendo fin a la financiación DEI y trabajando para que nuestra fuerza laboral federal esté alineada con su agenda de Estados Unidos primero”, concluyó Bondi, reafirmando el enfoque de la administración.

Con información de Fox News

