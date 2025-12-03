miércoles 3  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza ante posible recorte de tasas de interés

El índice Dow Jones subió un 0,86%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,17% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%

Imagen del piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

Imagen del piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

CHARLY TRIBALLEU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Después de algunas vacilaciones durante la sesión, la bolsa de Nueva York finalmente cerró al alza el miércoles, impulsada por los decepcionantes datos de empleo en Estados Unidos, que sugieren un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

El índice Dow Jones subió un 0,86%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,17% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,30%.

Lee además
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
PRESIÓN

EEUU aumenta a $5 millones la recompensa por información del líder del Tren de Aragua
 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
Seguridad

EEUU realiza operativo contra inmigrantes "criminales" en Nueva Orleans

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el miércoles tras números decepcionantes sobre el empleo privado en Estados Unidos, que sin embargo refuerza las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central).

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones perdía 0,11%, el Nasdaq un 0,42% y el S&P 500 caía 0,21%.

Los precios del petróleo subieron el miércoles, impulsados por las dudas sobre una resolución rápida de la guerra en Ucrania.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 0,35% hasta los 62,67 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 0,53% hasta los 58,95 dólares.

La guerra en Ucrania

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió durante casi cinco horas en el Kremlin el martes con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un plan presentado por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no hubo anuncios concretos.

"Muchos operadores piensan que Putin no está interesado en un acuerdo de paz", dijo a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, lo que explica el aumento en el precio del crudo durante la jornada.

Moscú exige, entre otras cosas, que Kiev ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que aún es el epicentro de los combates.

Rusia y Ucrania declararon el miércoles estar dispuestos a continuar las conversaciones sobre el conflicto.

El presidente ruso aseguró el martes que no deseaba una guerra con Europa, pero que estaba "preparado" si los europeos "la inician".

"Las declaraciones belicosas" de Vladimir Putin, especialmente contra Europa, también contribuyen a mantener los precios bajo presión, según Robert Yawger.

"Si aumenta la tensión, no es bueno para la demanda de crudo, y es aún peor para la oferta", añadió Yawger.

Paralelamente, los datos publicados el miércoles por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) mostraron un aumento inesperado en las reservas comerciales de petróleo crudo la semana pasada.

Las reservas aumentaron en aproximadamente 600.000 barriles, mientras que los analistas esperaban, por el contrario, una disminución de 2 millones de barriles.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

Wall Street abre en verde e intenta recobrar el impulso

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.
MERCADO MINORISTA

Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

Te puede interesar

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. 
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

video
DETENIDO

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE