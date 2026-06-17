miércoles 17  de  junio 2026
LA BOLSA

Wall Street cae luego de que la Fed sugiriera alza de tasas a fin de año

El índice Nasdaq perdió un 1,34%, el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,21% y el Dow Jones bajó un 0,97 %

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró con una fuerte caída el miércoles, después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) mencionara una posible subida de las tasas de interés a finales de año, al término de su reunión de política monetaria.

El índice Nasdaq perdió un 1,34%, el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,21% y el Dow Jones bajó un 0,97 %.

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Por su parte, los precios del petróleo cerraron el miércoles por segundo día consecutivo por debajo de los 80 dólares.

La referencia del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio, ganó un 0,97% hasta 76,79 dólares el barril.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto subió un 0,75% y terminó en los 79,55 dólares.

Luego de casi cuatro meses de bloqueo por el conflicto, se espera que el Estrecho de Ormuz reabra el viernes, día de la firma del acuerdo.

"Este acuerdo permitirá instaurar una frágil paz hasta finales de año", dijo Gregory Brew, de Eurasia Grup. "Pero los obstáculos para su implementación son significativos".

En particular, resaltó las persistentes tensiones entre Irán e Israel, que "pondrían a prueba" el entendimiento de Washington y Teherán.

El miércoles las fuerzas israelíes realizaron bombardeos aéreos en el sur de Líbano, en la región de Nabatieh.

Por otra parte, para Brew "la apertura del estrecho (de Ormuz) probablemente tomará tiempo".

Según la plataforma de seguimiento marítimo Kpler, el tráfico en el Estrecho permanece tan limitado como antes del acuerdo que busca poner fin a la guerra.

FUENTE: Con información de AFP.

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