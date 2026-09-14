Wall Street abre a la baja por controversias en torno a la IA

Wall Street abrió a la baja el lunes bajo la controversia acerca de las grandes inversiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) después de que líderes del sector llamaran a frenar el ritmo.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq -donde cotizan los gigantes tecnológicos- perdía un 1,23%, el Dow Jones retrocedía un 0,29% y el índice amplio S&P 500 cedía un 0,73%.

ECONOMíA La inflación en EEUU se mantiene en 3,4% en agosto

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el viernes, aprovechando una pausa en los precios del petróleo tras el fuerte repunte de los últimos días, sin que la publicación de un nuevo índice de inflación en Estados Unidos causara sorpresa.

El Dow Jones ganó un 0,98%, el índice Nasdaq subió un 0,96% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,86%.

Los precios del petróleo

Los precios del petróleo retrocedieron alrededor de un 2,5%, una dinámica que fue bien recibida tras varias sesiones de fuerte subida. Sin embargo, el crudo aún se mantiene en niveles elevados debido a la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente.

El anuncio de una reunión este lunes entre Irán y vecinos del Golfo sobre el Estrecho de Ormuz dio pudiera derivar en un posible avance diplomático, aunque las acciones de la Guardia Revolucionaria imposibilitan algún cambio efectivo o real respecto al régimen de Irán.

Esto permitió un repunte de las acciones, impulsado también por compras de oportunidad tras tres sesiones consecutivas de caídas, explica Jose Torres, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Antes de la apertura del viernes, los inversores conocieron el índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos, que se mantuvo estable en 3,4% interanual en agosto, el mismo ritmo que en julio. De un mes a otro, avanzó sólo un mínimo 0,4%.

FUENTE: Con información de AFP