Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

Wall Street abrió sin impulso el martes, asimilando un crecimiento del tercer trimestre mucho mayor de lo previsto en Estados Unidos , que podría llevar a la Reserva Federal estadounidense ( Fed ) a hacer una pausa en su ciclo de recortes de tasas.

En las primeras operaciones, el Dow Jones caía un 0,17%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,10% y el índice amplio S&P 500 se mantenía cerca del equilibrio (-0,08%).

INFORME La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

La economía de Estados Unidos registró un fuerte crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, según datos oficiales publicados el martes, con retraso por el prolongado cierre del gobierno.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%.

El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

