lunes 29  de  junio 2026
FÚTBOL

Familia de futbolista argentino Lucas Trejo muere en los terremotos de Venezuela

Trejo, quien juega en la segunda división de Venezuela, divulgó un video en el que buscaba entre los escombros a su esposa Yanina y a sus hijos Aaron y Ainhoa

El jugador argentino Lucas Trejo, en ese entonces del Club Táchira en Venezuela, celebra tras marcar un gol en un partido de la Copa Libertadores, el 26 de mayo de 2021.

El jugador argentino Lucas Trejo, en ese entonces del Club Táchira en Venezuela, celebra tras marcar un gol en un partido de la Copa Libertadores, el 26 de mayo de 2021.

NORBERTO DUARTE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La esposa y los dos hijos pequeños del futbolista argentino Lucas Trejo murieron en los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, informó el domingo su equipo, el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Trejo, que juega para este equipo de segunda división en Venezuela, divulgó en redes un video conmovedor mientras buscaba entre los escombros a su esposa Yanina y a sus hijos Aaron y Ainhoa durante tres días antes de que los equipos de rescate recuperaran sus cuerpos, según informaron medios estadounidenses.

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"El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la irreparable pérdida de la esposa e hijos de nuestro jugador Lucas Trejo", dijo el equipo en una publicación en Instagram y X, acompañada por una foto de la familia.

Trejo, de 38 años, se encontraba en una concentración del equipo en Caracas cuando los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron la zona el miércoles por la noche, de acuerdo con CNN.

Regresó de inmediato a su casa en La Guaira —el estado más afectado por el desastre— y se encontró con "una escena horrenda", relató a CNN Ricardo Ardiles, cuñado de Trejo.

"No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio en sí", dijo Ardiles.

Casi 1.500 personas han muerto y decenas de miles siguen desaparecidas, informaron el domingo las autoridades venezolanas.

Juan Mata adquiere club australiano

El futbolista español Juan Mata adquirió el lunes parte del club australiano en el que juega, el Melbourne Victory, mientras valora si colgar o no las botas de cara a la próxima temporada.

El futbolista de 38 años y campeón del mundo en 2010 está viviendo un resurgir en Australia, siendo elegido el mes pasado como mejor jugador de la temporada del campeonato A-League.

Mientras valora si seguir o no jugando, Mata declaró que iba a adquirir una parte minoritaria del club y que contaba con ocupar un rol en el equipo si decidía retirarse.

"El fútbol australiano tiene futuro, lo creo de verdad", dijo el exjugador del Manchester United y Chelsea.

"Desde el momento en el que llegué al Melbourne Victory he sentido la pasión de este club y el potencial de la A-League y quiero ser parte de construir lo que venga en adelante, no solo por una temporada sino a largo plazo", añadió.

FUENTE: AFP

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