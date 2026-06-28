Eduardo Basagaña: la estrategia que está llevando la música latina a conquistar Asia y África

En una industria musical donde todos parecen competir por los mismos espacios, las mismas playlists y los mismos mercados, Eduardo Basagaña ha decidido mirar hacia otro lado: hacia territorios donde la música latina todavía tiene mucho por crecer. Lejos de seguir únicamente la ruta tradicional que apunta a Estados Unidos y Europa, el empresario argentino al frente de EB Producciones ha construido una estrategia enfocada en abrir caminos para artistas de habla hispana en regiones que durante años fueron consideradas difíciles, lejanas o incluso poco probables para el entretenimiento latino.

Su propuesta parte de una idea simple, pero cada vez más poderosa: el éxito global ya no se define solo por sonar en los mercados de siempre. En la era de las plataformas digitales, los contenidos virales y las comunidades conectadas por redes sociales, una canción puede cruzar fronteras antes de que una disquera termine de diseñar una campaña. Para Basagaña, esa realidad no es un accidente, sino una oportunidad de negocio que requiere lectura cultural, planeación y una ejecución capaz de convertir el interés internacional en resultados concretos.

Mientras muchos proyectos concentran sus esfuerzos en consolidarse en países de habla hispana o en el circuito latino de Estados Unidos, Basagaña ha apostado por una expansión más ambiciosa: Asia, India y África. Estos territorios, que tradicionalmente no han sido el primer destino para artistas latinos, se han convertido en parte central de una visión que busca posicionar la música en español como una fuerza comercial y cultural con verdadero alcance mundial.

La clave, según el modelo que ha impulsado desde EB Producciones, está en entender que cada mercado tiene códigos distintos. No se trata únicamente de llevar una canción a otro país, sino de adaptar la narrativa, encontrar ventanas de entrada, conectar con audiencias digitales y construir alianzas que permitan sostener el crecimiento. En ese sentido, la internacionalización deja de ser una apuesta romántica y se convierte en una estrategia con objetivos medibles.

Uno de los ejemplos que mejor explica esta visión es el caso de Ana Mena. La artista logró convertirse en la primera mujer latina en presentarse en el festival A-nation de Tokio, un hecho que no solo representa un logro simbólico, sino también una muestra del interés que puede despertar la música latina en escenarios asiáticos. A la par, su expansión en América Latina le permitió conseguir su primer Disco de Oro fuera de Europa y registrar un crecimiento del 1,500% en sus reproducciones en plataformas de streaming, una cifra que confirma cómo una estrategia bien dirigida puede transformar la percepción de una carrera.

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Otro caso relevante es el de Ángela Leiva, quien pasó de ser una figura vinculada al circuito tropical argentino a consolidar una proyección mucho más amplia. Su evolución incluyó un sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, la firma con Universal Music en Estados Unidos y presencia en premiaciones, elementos que reflejan cómo una carrera local puede escalar cuando existe una estructura profesional detrás de su crecimiento.

Lo interesante del trabajo de Basagaña es que no se limita a perseguir tendencias: intenta anticiparlas. Hace una década, por ejemplo, desarrolló el PWR Festival, presentado como el primer evento masivo con un cartel exclusivamente femenino, mucho antes de que la conversación sobre representación de género se volviera central en la industria musical.

Esa lectura temprana del mercado ayuda a explicar por qué hoy su enfoque no solo está puesto en dónde ya existe demanda, sino en dónde puede construirse una nueva.

En tiempos donde TikTok puede convertir un fragmento de pocos segundos en fenómeno global, el papel de empresarios como Basagaña se vuelve cada vez más relevante. Las plataformas digitales aceleran el descubrimiento, pero no reemplazan la estrategia. Para que un artista realmente crezca fuera de su zona natural, necesita distribución, narrativa, posicionamiento, alianzas y una lectura clara del público al que quiere llegar. Ahí es donde entran las colaboraciones con distribuidoras digitales y plataformas sociales, que funcionan como puentes entre el talento y las audiencias que todavía no lo conocen.

El fenómeno también habla de un cambio más grande dentro de la música latina. Durante años, el éxito internacional se medía principalmente por la entrada a Estados Unidos o Europa. Hoy, el mapa se expande. Países con consumos digitales enormes y audiencias jóvenes se han vuelto territorios clave para quienes buscan construir carreras globales. La música en español ya no depende únicamente de la nostalgia latina ni de las comunidades migrantes; también puede conquistar oyentes que no hablan el idioma, pero conectan con el ritmo, la estética, la energía y el universo cultural de los artistas.

Por eso la estrategia de Eduardo Basagaña llama la atención: porque plantea una ruta diferente en un momento en que la industria busca nuevas respuestas. No se trata solo de exportar artistas, sino de diseñar puentes entre escenas, plataformas y públicos que antes parecían distantes. Su apuesta confirma que el entretenimiento latino vive una etapa de expansión acelerada, y que los próximos grandes escenarios podrían estar mucho más lejos de lo que la industria acostumbraba mirar.

En un mercado saturado de lanzamientos, colaboraciones y tendencias pasajeras, la verdadera diferencia parece estar en quienes entienden cómo convertir la viralidad en permanencia. Basagaña ha encontrado ahí un espacio propio: detectar oportunidades antes de que se vuelvan obvias, llevar artistas a mercados poco explorados y demostrar que la música latina todavía tiene muchas fronteras por conquistar. Asia, India y África ya no aparecen como destinos improbables, sino como parte del nuevo mapa del entretenimiento global.