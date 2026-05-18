EEUU sanciona a figuras clave del aparato político y militar cubano

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra ministros, altos mandos militares y organismos de inteligencia del régimen cubano, como parte de la política de presión de Washington sobre la isla comunista.

Las medidas prohíben a los funcionarios y entidades sancionadas mantener cualquier tipo de relación económica o financiera con ciudadanos y empresas estadounidenses.

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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó en su nueva lista de sancionados a los ministros de Energía, Justicia y Comunicaciones, así como al presidente de la Asamblea Nacional del régimen cubano.

También fueron sancionados el viceministro de las Fuerzas Armadas, los jefes del Ejército Oriental y Central, el director de la Contrainteligencia Militar y la Dirección General de Inteligencia.

Seguridad Nacional

A comienzos de mayo, la administración Trump aprobó otro paquete de sanciones contra La Habana. Washington sostiene que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En medio de este escenario de tensión bilateral, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves a La Habana para sostener una reunión excepcional con altos funcionarios del régimen cubano.

Pese a las diferencias políticas, ambos países mantienen contactos diplomáticos. Washington ofreció además 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para la isla, condicionada a que la distribución sea coordinada por la Iglesia católica y organizaciones independientes.

Desde el inicio del bloqueo petrolero, Estados Unidos solo autorizó el ingreso de un buque ruso con aproximadamente 100,000 toneladas de crudo, que arribó a Cuba a finales de marzo.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reivindicó el derecho “legítimo” de la isla a responder ante una eventual agresión de Estados Unidos.

Por su parte, el medio estadounidense Axios aseguró el domingo, citando reportes de inteligencia clasificados, que Cuba adquirió más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de despliegue cerca de la base naval estadounidense de Guantánamo, en el oriente de la isla.

FUENTE: Con información de AFP