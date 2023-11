Acción de Gracias: ¿Cómo cuidar a las mascotas durante las fiestas?

En aras de velar por el bienestar de nuestras mascotas, la organización Best Friends Animal Society publicó una lista de consejos que nos permitirá protegerlos y garantizar que pasen un Día de Acción de Gracias feliz y seguro.

mascotas reba-spike -unsplash Imagen referencial. unsplash

Un Día de Acción de Gracias seguro para todos

Estas son algunas de las recomendaciones que brinda la organización líder en bienestar animal fundada en 1984.

Prohibidos los huesos

Best Friends Animal Society indica que los huesos provenientes de las aves pueden llegar a romperse o astillarse en el estómago de las mascotas, llegando a ser mortales.

Por ello, recomienda desecharlos inmediatamente en un bote de basura cerrado, junto con las envolturas de plásticos, cuerdas o mallas, para evitar que el olor tentativo que emana les cause lesiones estomacales a los animalitos.

Evita las sobras

El estómago de las mascotas es muy delicado, por lo que los alimentos nuevos y desconocidos lo puede alterar, hasta causar una inflamación del páncreas que ponga en peligro su salud.

Para prevenirlo, la organización sugiere educar a los invitados en estos días festivos para que sean cuidadosos con las sobras de comida y se resistan a compartirlas con las mascotas, por mucho que sus ojitos de cachorro busquen ablandar tu corazón.

Cuidado con los alimentos

Existen alimentos que pueden ser nocivos para la salud de nuestros animalitos. Entre ellos se encuentra el chocolate, que es tóxico para los perros, por lo que debe mantenerse fuera de su alcance. También hay otros alimentos venenosos para ellos, como las cebollas, las pasas y las uvas.

La organización aconseja buscar recetas en líneas de golosinas caseras para perros y gatos, que son divertidas de preparar y saludables, que pueden hacer del plato de Acción de Gracias uno especial para tu mascota.

Además, la organización que lucha por erradicar para 2025 la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos, recuerda que actualmente todavía son sacrificados más de 1.000 animalitos diarios en los refugios.

“Al adoptar y servir como hogar temporal en esta temporada navideña, las personas pueden ayudar a que los perros y gatos tengan un motivo para estar agradecidos”, agrega Best Friends Animal Society.

Embed View this post on Instagram A post shared by Best Friends Animal Society (@bestfriends_enespanol)

Más sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a alrededor de 378.000.

Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4.400 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.

Redes sociales

Facebook: @bestfriendsanimalsocietyenespanol

Instagram: bestfriends_enespanol

Embed

@ebritop22

FUENTE: Con información de Best Friends Animal Society