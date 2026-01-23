viernes 23  de  enero 2026
Acusan a ciudadano venezolano de controlar una comunidad en Arizona y extorsionar a residentes

Javier Enrique Erazo Zúniga, de 27 años, habría intimidado a vecinos a punta de pistola, mientras exigía dinero, en un presunto esquema de extorsión violenta, de acuerdo con las autoridades

Javier Enrique Erazo Zúniga, ciudadanos venezolano de 27 años, fue detenido en Arizona por diversos delitos violentos&nbsp;

Cortesía Oficina del Sheriff del Condado de Pinal
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PHOENIX.- Un ciudadano venezolano enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluidos terrorismo y agresión con arma mortal, tras ser acusado de amenazar a residentes y reclamar el control de parte de una comunidad en el condado de Maricopa, Arizona, informaron las autoridades estatales.

De acuerdo con investigadores del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS), Javier Enrique Erazo Zúniga, de 27 años, habría intimidado a vecinos a punta de pistola mientras exigía dinero, en un presunto esquema de extorsión violenta. Las autoridades sostienen que el acusado llegó a declarar que el sector de Hidden Valley, en la ciudad de Maricopa, era su territorio.

“El sujeto estaba reclamando Hidden Valley como suyo y exigiendo pagos a las víctimas”, explicó al medio local InMaricopa el portavoz del DPS, Bart Graves, quien detalló que la investigación se inició en diciembre tras múltiples denuncias.

Incidentes volentos

Según los investigadores, Erazo Zúniga estaría vinculado a una serie de incidentes violentos ocurridos dentro de viviendas particulares. En uno de los casos registrados en 2024, presuntamente sujetó a una víctima con una llave de cabeza y le colocó un cuchillo en el cuello, provocándole una herida cortante. En otro incidente, ocurrido el mes pasado, las autoridades alegan que esperó a otra víctima al final de su entrada y la amenazó con un arma de fuego.

Durante un allanamiento en el dormitorio del sospechoso, los detectives incautaron una pistola que, según el DPS, podría haber sido utilizada en el ataque armado de diciembre.

Erazo Zúniga fue ingresado en la Cárcel del Condado de Pinal, donde permanece detenido bajo una fianza de 250,000 dólares, de acuerdo con registros penitenciarios. Posteriormente, un gran jurado del condado emitió una acusación formal en su contra.

Los documentos judiciales citados por el medio indican que el acusado enfrenta cargos por agresión agravada con arma de fuego, dos cargos de falsificación y dos cargos por mala conducta con armas, incluida la posesión ilegal de pistolas pese a tener prohibido portarlas. La fiscalía subrayó que el cargo de agresión agravada es considerado un delito grave peligroso debido al uso o amenaza de un arma de fuego.

Colaboración con pandilla criminal

El DPS también señaló que Erazo Zúniga está acusado de colaborar con una pandilla callejera criminal y de terrorismo, aunque estas imputaciones fueron mencionadas por la agencia y no detalladas en los documentos de acusación publicados por el Tribunal Superior del Condado de Pinal. Las autoridades no descartan la presentación de cargos adicionales, incluso a nivel federal.

Según una minuta judicial, el acusado tiene previsto comparecer ante el tribunal este viernes.

Graves indicó que los investigadores creen que podrían existir más víctimas, pero advirtió que algunas no han denunciado por temor. “Les animamos a que se pongan en contacto con nuestra línea de denuncia”, señaló el portavoz. El DPS solicitó a cualquier persona con información relevante que llame al 602-644-5805.

El caso ocurre en un contexto de mayor escrutinio nacional sobre grupos criminales venezolanos, tras investigaciones de alto perfil en Colorado durante 2024 y 2025. En ese estado, fiscales federales imputaron a ciudadanos venezolanos por robos organizados, secuestros, extorsiones y delitos con armas, algunos de ellos vinculados a la banda transnacional Tren de Aragua.

Aunque ciertas versiones iniciales sobre tomas de control territorial fueron posteriormente aclaradas, las autoridades han confirmado múltiples hechos violentos asociados a actividades delictivas coordinadas.

FUENTE: Con nformación de Fox News

