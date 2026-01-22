ICE busca la detención de tres presuntos miembros de la MS-13 acusados del asesinato de un menor en Maryland

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.

WASHINGTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) emitió este jueves órdenes de detención contra tres presuntos integrantes de la pandilla MS-13, acusados de participar en el asesinato de un adolescente de 14 años en el estado de Maryland .

De acuerdo con ICE, los sospechosos fueron identificados como Alan Josai García Padilla, José Vladimir Merlos Majano y William Ariel Cuéllar Gutiérrez , todos inmigrantes indocumentados de origen salvadoreño. Las autoridades de College Park, Maryland, señalaron que la víctima, Jefferson Amaya Ayala , fue engañada para acudir a un parque público, donde fue asesinada el 2 de agosto.

“Este atroz asesinato de un menor a manos de pandilleros de la MS-13 es reprensible. Este crimen era completamente evitable. Los tres pandilleros ya habían tenido problemas con las fuerzas del orden. El ICE debería haber sido notificado tras sus arrestos”, declaró la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, en un comunicado citado por Fox News.

Habían sido arrestados

Según la información oficial, García Padilla y Cuéllar Gutiérrez habían sido arrestados y posteriormente liberados durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Ambos enfrentaron cargos relacionados con armas de fuego. En tanto, Merlos Majano contaba con antecedentes por desfiguración de propiedad pública y posesión de un arma prohibida.

McLaughlin responsabilizó a las políticas migratorias de la administración anterior y a las jurisdicciones santuario de permitir la liberación de delincuentes peligrosos. “Joe Biden y los políticos santuario permitieron que los pandilleros aterrorizaran nuestras comunidades y los liberaron de las cárceles tras su arresto. Bajo la presidencia de Trump y la secretaria Noem, ya hemos arrestado a 7,000 pandilleros”, afirmó.

La actual administración del presidente Donald Trump ha intensificado los esfuerzos para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Las órdenes de detención anunciadas este jueves se producen luego del lanzamiento de la Operación Captura del Día en el estado de Maine, donde ICE ha arrestado a más de 50 personas desde el martes.

Desacuerdos

El DHS explicó que esta operación surge tras desacuerdos persistentes con autoridades estatales de Maine en torno a la cooperación con las agencias federales de inmigración, en medio de una mayor presión del gobierno federal sobre las jurisdicciones que, según Washington, limitan la detención de inmigrantes indocumentados con historial delictivo.

“La gobernadora Mills y sus colegas políticos santuario en Maine han dejado muy claro que prefieren apoyar a inmigrantes ilegales delincuentes antes que proteger a los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, sostuvo McLaughlin. “Hemos lanzado la Operación Captura del Día para atacar a los peores inmigrantes ilegales delincuentes del estado”.

La funcionaria añadió que, durante el primer día del operativo, fueron arrestados inmigrantes indocumentados condenados por agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad y poner en peligro el bienestar de un menor. “Con el presidente Trump y la secretaria Noem, ya no permitimos que inmigrantes indocumentados delincuentes aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”, concluyó.

FUENTE: Con información de Fox News