domingo 14  de  junio 2026
Investigación

Mujer muere trágicamente tras salto sin cuerda de seguridad desde un puente en Brasil

"El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída", señaló la policía en un comunicado

Imagen referencial de un salto.

Imagen referencial de un salto.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — Una joven murió en Brasil tras caer desde un puente mientras realizaba un salto sin cordón de seguridad, según informó la policía el domingo.

En videos que circulan en internet, se ve a dos hombres levantar a la joven de 21 años y lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de Sao Paulo, mientras los presentes advierten que no hay sujeción y gritan: "¡Chicos, la cuerda!".

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"El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída", señaló la policía en un comunicado.

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío, olvidando por completo enganchar su cuerda de seguridad al arnés.

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Policía detiene a implicados

Tres hombres fueron arrestados por "homicidio con dolo eventual", lo que significa que eran conscientes del riesgo de muerte pero siguieron adelante de todos modos.

"Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades", agregó el comunicado policial.

Medios locales identificaron a la víctima como María Eduarda Rodrigues de Freitas y señalaron que cayó unos 40 metros en el hecho ocurrido el sábado por la mañana.

Poco antes de su muerte, De Freitas publicó una imagen del lugar en Instagram con la leyenda: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar desde un puente???"

Videos previos de este deporte extremo en el puente, realizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes con un grueso cordón de seguridad atado a la cintura mientras son lanzados.

El salto con cuerda ('rope jumping') se diferencia del puenting ('bungee jumping') que utiliza un cordón menos elástico, lo que hace que los participantes se balanceen en lugar de rebotar al final del salto.

El estadounidense Dan Osman, considerado el inventor de este deporte, murió practicando 'rope jumping' en 1998 a los 35 años.

FUENTE: Con información de AFP

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