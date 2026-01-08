jueves 8  de  enero 2026
UTAH

Al menos dos muertos y seis heridos en un hecho violento junto a una iglesia mormona

La Policía de la localidad confirmó este balance en un comunicado difundido a través de redes sociales, en el que ha matizado que al menos tres de los heridos se encuentran en estado crítico

Efectivos de la Policía de Salt Lake City, del estado de Utah, se trrasladan en coche durante un operativo.

REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA DE SALT LAKE CITY EN X

REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA DE SALT LAKE CITY EN X

Al menos dos personas han muerto y seis han resultado heridas durante un tiroteo registrado en las inmediaciones de una iglesia mormona en la ciudad de Salt Lake City, capital del estado de Utah, en el interior de Estados Unidos, sin que se haya detenido todavía a los sospechosos.

La Policía de la localidad confirmó este balance en un comunicado difundido a través de redes sociales, en el que ha matizado que al menos tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

Los disparos se han producido en el parking aledaño a la iglesia tras la celebración de un funeral, tal y como han explicado las fuerzas de seguridad, que han explicado que todo apunta a que antes del tiroteo se había producido una disputa entre varias personas. No obstante, se desconoce de momento si fue alguno de los implicados el que abrió fuego.

La Policía se encuentra investigando lo sucedido y ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate para dar con los posibles sospechosos. "Hay pruebas fehacientes y estamos trabajando para localizar a los responsables", ha matizado. De momento, no se han producido detenciones.

Motivos religiosos

En el momento del tiroteo había decenas de personas en la zona. El jefe de la Policía de Salt Lake City, Brian Redd, ha señalado en declaraciones a la prensa que todas las víctimas son adultos y ha descartado que el autor o la autora del tiroteo "sintiera aversión alguna hacia una religión en concreto". "No creemos que esto sea un ataque concreto contra una religión o algo así", ha aclarado.

La alcaldesa de la ciudad, Erin Mendenhall, ha expresado el pésame a los familiares y allegados de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. "Esta tragedia no debió producirse nunca, pero el hecho de que haya tenido lugar frente a un lugar de rezo y durante la celebración de la vida de alguien es terrible", ha afirmado.

FUENTE: Con información Europa Press

Temas
