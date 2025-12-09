martes 9  de  diciembre 2025
MIGRACIÓN

¿Qué pasa si mi permiso de trabajo vence y la renovación sigue pendiente? Esto es lo que debe saber

USCIS prohibió en su última modificación de norma continuar trabajando con el permiso vencido, aun cuando la renovación esté en trámite

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

AFP
Sala de espera de la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en Nevada.

Sala de espera de la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en Nevada.

USCIS
Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Desde finales de octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó de otorgar extensiones automáticas del permiso de trabajo a quienes presentan una renovación. Esto implica que, si la tarjeta expira antes de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emita una decisión, el trabajador debe detener de inmediato sus actividades laborales hasta recibir un nuevo documento aprobado.

USCIS ya no permite continuar trabajando con el Employment Authorization Document (EAD) vencido, lo que coloca a miles de inmigrantes en riesgo de perder ingresos mientras esperan una nueva aprobación.

Lee además
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses
Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

El Employment Authorization Document (EAD), era el documento oficial emitido por USCIS que autorizaba legalmente a ciertos no ciudadanos a trabajar en Estados Unidos.

Con la entrada en vigor de la nueva norma federal anunciada el pasado 30 de octubre de 2025, cualquier trabajador cuyo permiso expire durante el trámite de renovación está obligado a suspender sus actividades. La medida afecta especialmente a solicitantes de ajuste de estatus, dependientes H-4 y solicitantes de asilo.

La eliminación de las extensiones automáticas modificó por completo el panorama para quienes dependían del EAD. Antes del cambio, quienes enviaban la renovación a tiempo podían seguir trabajando aunque la tarjeta hubiese vencido. Esa opción quedó descartada bajo la nueva regulación.

USCIS aclaró que la regla final provisional no afectaría a los EAD extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025.

Hoy, el recibo de renovación dejó de tener validez como autorización temporal. Una vez vencida la tarjeta, el empleador está obligado a detener la relación laboral. USCIS ya no permite continuar trabajando hasta que la renovación sea aprobada y se emita un nuevo documento. Ya no existe período de gracia para la mayoría de las categorías.

"Los extranjeros que renueven sus EAD en o después del 30 de octubre de 2025, ya no recibirán una extensión automática de sus EAD. Hay excepciones limitadas a esta regla, incluidas las extensiones proporcionadas por ley o a través de una notificación del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal", señaló el organismo en un comunicado.

Afectados

Las categorías más vulnerables ante los retrasos —como cónyuges H-4, solicitantes de residencia permanente y solicitantes de asilo— enfrentan interrupciones laborales que pueden extenderse durante semanas o meses. Las únicas excepciones corresponden a beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes mantienen extensiones automáticas amparadas en avisos publicados oficialmente y deben verificar su validez caso por caso.

Sin extensiones automáticas, la continuidad laboral depende de una planificación anticipada y de un seguimiento constante del proceso migratorio, una realidad que obliga a los trabajadores extranjeros a ajustarse a un entorno más estricto de USCIS.

FUENTE: Con información del (USCIS)

Temas
