martes 9  de  diciembre 2025
SEGURIDAD

"Lo peor de lo peor": nueva página del DHS expone a inmigrantes irregulares con antecedentes criminales

El sitio del DHS permite a los usuarios consultar datos de cientos de miles de inmigrantes irregulares delincuentes detenidos en los 50 estados

“Lo peor de lo peor”, la nueva herramienta pública del DHS

"Lo peor de lo peor", la nueva herramienta pública del DHS

Cortesía DHS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes el lanzamiento de una nueva herramienta pública titulada “Lo peor de lo peor”, una página web que ofrece información detallada sobre inmigrantes ilegales con historial delictivo que han sido arrestados durante la campaña migratoria impulsada por la administración Trump.

El sitio permite a los usuarios consultar datos de cientos de miles de inmigrantes irregulares delincuentes detenidos en los 50 estados. Entre los antecedentes penales destacan homicidio, violación, agresión, abuso sexual infantil, tráfico de drogas, robo a mano armada y otros delitos graves, de acuerdo con el comunicado del DHS.

“Mientras los estadounidenses disfrutaban de sus fines de semana y compras navideñas, los agentes del ICE trabajaban arduamente para arrestar a pedófilos, pandilleros y narcotraficantes”, afirmó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, citada por Fox News.

“Hoy lanzamos un sitio web con ‘lo peor de lo peor’ para que todos los estadounidenses puedan ver con sus propios ojos a los inmigrantes ilegales que arrestamos, los delitos que cometieron y las comunidades de las que los expulsamos”.

La nueva plataforma incluirá 10,000 arrestos en su lanzamiento, con actualizaciones regulares por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Una campaña alineada con la política migratoria

En el sitio web, el DHS destaca que, bajo el liderazgo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los funcionarios “están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando con los peores de los peores”.

McLaughlin acusó además a los principales medios de comunicación de “encubrir” la realidad sobre los inmigrantes ilegales violentos, insistiendo en que muchos reportes han tratado a estos delincuentes como víctimas de las operaciones federales.

“Los estadounidenses no tienen que depender de la prensa para obtener esta información”, dijo. “Con esta herramienta transparente pueden ver por sí mismos las amenazas que acechaban en sus vecindarios”.

Ejemplos recientes incluidos en la plataforma del DHS

El lanzamiento de la página ocurre en un momento de tensiones crecientes entre el gobierno federal y los llamados estados y ciudades santuario, que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias o a honrar órdenes de detención emitidas por ICE.

Según el DHS, muchos líderes locales han difundido “mentiras maliciosas y engaños” influenciados por “retóricas de odio” en los medios, lo que ha dificultado el trabajo de las fuerzas del orden migratorio.

Entre los detenidos destacados por el DHS y recogidos por Fox News se encuentran:

  • César Ramos Cruz, de El Salvador: condenado por libertades indecentes con un menor en el condado de Alamance, Carolina del Norte.

  • Rodrigo Roman Basantes, de Ecuador: condenado por agresión sexual contra un menor de 13 años y por poner en peligro el bienestar de un niño en el condado de Hudson, Nueva Jersey.

  • Geilond Vido Romero, venezolano y presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua: condenado por fuga de un prisionero.

  • Ge Her, de Laos: condenado por conducta sexual criminal de tercer grado con uso de fuerza o coerción en el condado de Ramsey, Minnesota.

El DHS asegura que estos casos representan solo una fracción de los perfiles criminales disponibles en la nueva herramienta digital.

FUENTE: Con información de Fox News

