jueves 2  de  octubre 2025
EXPERTOS

Alertan por aumentan de anuncios políticos fraudulentos con inteligencia artifical en Meta

El grupo sin fines de lucro Tech Transparency Project (TTP) dijo que identificó a 63 anunciantes fraudulentos que gastaron en conjunto 49 millones de dólares en Facebook e Instagram

Esta foto ilustrativa muestra la pantalla de un teléfono que muestra un video de un avatar de Inteligencia Artificial (IA) hablando durante una transmisión del noticiero House of News Español. Fragmentos subtitulados de un noticiero falso, Casa de Noticias Español, favorables al chavismo gobernante y cuestionados por los servicios de verificación, aparecieron como anuncios en redes sociales y generaron polémica en este país.

Esta foto ilustrativa muestra la pantalla de un teléfono que muestra un video de un avatar de Inteligencia Artificial (IA) hablando durante una transmisión del noticiero 'House of News Español'. Fragmentos subtitulados de un noticiero falso, 'Casa de Noticias Español', favorables al chavismo gobernante y cuestionados por los servicios de verificación, aparecieron como anuncios en redes sociales y generaron polémica en este país.

Federico Parra / AFP

WASHINGTON.-Los estafadores están entre los que más invierten en anuncios políticos en plataformas de Meta y utilizan "deepfake" o videos ultrarrealistas con inteligencia artificial (IA) donde figuras de la política estadounidense promueven falsos beneficios gubernamentales, denunció un grupo de monitoreo el miércoles.

El grupo sin fines de lucro Tech Transparency Project (TTP) dijo que identificó a 63 anunciantes fraudulentos que gastaron en conjunto 49 millones de dólares en Facebook e Instagram.

Lee además
diez anos de atraso asegurado: la decision china que aislo a su industria de ia
OPINIÓN

Diez años de atraso asegurado: la decisión china que aisló a su industria de IA
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

Inteligencia artificial, energía nuclear y minerales críticos: las apuestas geoestratégicas de las alianzas de EE.UU. en América Latina

Estos anuncios han alcanzado a decenas de millas de usuarios de esas plataformas, a menudo personas mayores, y promueven cheques de estímulo falsos, tarjetas públicas de gasto o pagos de atención médica.

"Los hallazgos muestran cómo los estafadores están aprovechando los avances en la tecnología de inteligencia artificial, la confusión pública sobre el estado de programas de seguridad social, y la moderación laxa de contenido en Meta para apuntar a nuevas víctimas", dijo TTP en su informe.

"Meta está permitiendo esta actividad a pesar de que prohíbe las estafas y dice que invierte en la prevención" de este tipo de anuncios para mantener a los usuarios seguros, agregó.

En un comunicado, Meta indicó que "invertiría en desarrollar nuevas defensas técnicas" ya que los estafadores "constantemente evolucionan sus tácticas para intentar evadir la detección".

Según los reglamentos de Meta, los anunciantes que quieran publicar anuncios políticos en Estados Unidos deben pasar por un proceso de autorización especial, que implica enviar una identificación oficial como una licencia de conducir junto con una dirección postal en Estados Unidos.

TTP dijo que Meta eliminó más de 150.000 anuncios políticos en los últimos 12 meses por violar sus términos de publicación. Pero aún así, casi la mitad de los 63 anunciantes que publicaron estas estafas continuaron promocionándolas hasta el martes.

Meta pareció desactivar 35 cuentas comerciales, pero solo después de que publicaran decenas, -y en algunos casos hasta cientos- de anuncios. Seis de las cuentas gastaron más de un millón de dólares antes de ser desactivadas o eliminadas, dijo el informe.

Un anunciante identificado por TTP publicó un anuncio en las plataformas de Meta con un video falso de Donald Trump que prometía falsamente cheques de estímulo a los estadounidenses. El anuncio iba dirigido a hombres y mujeres mayores de 65 años en más de 20 estados.

Si bien el video coincidía con un discurso de Trump a principios de abril, las palabras en el anuncio no coincidían con la transcripción oficial del evento.

Los últimos hallazgos destacan la explosión del fraude en línea, con encuestas que muestran un número creciente de adultos estadounidenses que experimentan estafas en Internet o ataques de suplantación de identidad.

FUENTE: Con ifnormaci[on de AFP

Temas
Te puede interesar

Weplash crea academia para aprender sobre Inteligencia Artificial

Rafa Nadal alerta de una estafa que hacen con su imagen y voz

Gobierno prepara recortes permanentes de gastos tras boicot de demócratas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

Foto referencial de semiconductores de EEUU
COMERCIO

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
EEUU/PARO PRESUPUESTARIO

Gobierno prepara recortes permanentes de gastos tras boicot de demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
REACCIÓN

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

La alcaldesa Daniella Levine Cava y la comisionada Eileen Higgins hablan en rueda de prensa.
ELECCIONES

Daniella Levine Cava respalda a Eileen Higgins para alcaldía de Miami

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves