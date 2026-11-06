Amazon y Uber Eats se alían para ofrecer entregas gratuitas de comida a miembros Prime

MIAMI.- Amazon y Uber anunciaron una alianza que permitirá a los miembros de Amazon Prime en Estados Unidos realizar pedidos de comida de restaurantes a través de Uber Eats directamente desde Amazon.com o la aplicación Amazon Shopping, sin pagar cargos por entrega en compras de $25 o más.

El beneficio estará disponible en casi 10.000 ciudades y localidades del país, desde grandes centros urbanos como Boston, Atlanta y Los Ángeles hasta comunidades suburbanas y rurales. La iniciativa amplía los servicios incluidos en la membresía Prime y busca facilitar el acceso a la red de restaurantes asociados con Uber Eats.

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Según informaron ambas compañías, los usuarios podrán realizar pedidos sin necesidad de descargar una aplicación adicional, crear una cuenta de Uber o ingresar nuevas credenciales. El servicio también estará disponible para quienes cuentan con membresías Prime de precio reducido, como Prime para Adultos Jóvenes y Prime Access.

"Ya sea para una noche de juegos, una reunión familiar o una cita especial, el nuevo beneficio de Prime con Uber Eats hace recibir la cena en casa aún más fácil", afirmó Jamil Ghani, vicepresidente mundial de Amazon Prime.

Descuentos y promociones

Como parte del lanzamiento, Amazon ofrecerá una promoción de $20 de descuento en cada uno de los primeros dos pedidos elegibles de Uber Eats de $25 o más, realizados durante los primeros 14 días de acceso al beneficio.

Además, los titulares de tarjetas Prime Visa podrán recibir un reembolso del 5% en sus pedidos de Uber Eats hasta el 5 de diciembre de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Amazon estima que las promociones y los descuentos asociados con esta alianza podrían representar ahorros superiores a $175 anuales para determinados usuarios, aunque la cantidad dependerá de la frecuencia de los pedidos y de las ofertas disponibles.

La compañía aclaró que estas cifras se basan en datos de pedidos de agosto de 2026 y en una comparación entre los beneficios ofrecidos a través de Amazon y los pedidos realizados directamente en Uber Eats sin una membresía de Uber One. Los ahorros no están garantizados y las promociones pueden modificarse o cancelarse.

La red de Uber Eats incluye cientos de miles de restaurantes, desde cadenas nacionales como Wingstop, Chipotle y Sweetgreen hasta establecimientos regionales y pequeños negocios.

Entre los ejemplos mencionados por las compañías figuran Aga's Restaurant, en Houston, y Papalote Mexican Grill, en San Francisco. El servicio también estará disponible en comunidades como Oak Park, Illinois; Daphne, Alabama; Boardman, Oregón; y Berkeley Springs, Virginia Occidental.

"Nos entusiasma conectar a nuestra comunidad de restaurantes con nuevos clientes de Prime, mientras ofrecemos a los miembros Prime una manera sencilla de disfrutar de deliciosas comidas de sus restaurantes favoritos a través de Uber Eats", expresó Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber.

Cómo realizar los pedidos

Para acceder al servicio, los miembros Prime deberán ingresar a amazon.com/ubereats o buscar "Uber Eats" en la aplicación Amazon Shopping.

Una vez identificados con sus credenciales habituales de Amazon, podrán consultar los restaurantes disponibles en su zona, seleccionar los productos y pagar mediante los métodos de pago que ya utilizan en la plataforma.

Después de realizar el pedido, Amazon enviará notificaciones por correo electrónico y mediante su aplicación sobre el estado de la entrega. Uber Eats, por su parte, proporcionará la confirmación final de la orden.

La alianza se suma a otros servicios de entrega de Amazon, entre ellos Amazon Grocery, que ofrece a los miembros Prime entregas gratuitas el mismo día de determinados productos perecederos en pedidos superiores a $25, según la disponibilidad y las condiciones del servicio.

Amazon amplía los beneficios de Prime

La incorporación de Uber Eats forma parte de la estrategia de Amazon para ampliar los servicios asociados con su programa de suscripción, que combina compras, entregas a domicilio, entretenimiento y otros beneficios.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la compañía, durante el año pasado cada miembro Prime ahorró en promedio más de $650 en cargos de entrega y combustible, una cantidad que Amazon equipara a 64 viajes de compras y 55 horas de tiempo.

La membresía incluye acceso a Prime Video, con producciones audiovisuales y transmisiones deportivas como Thursday Night Football, además de Amazon Music sin anuncios, videojuegos en la nube mediante Amazon Luna, una suscripción mensual a Twitch y una selección de libros electrónicos, audiolibros, cómics y manga.

También incorpora Alexa+, el asistente de inteligencia artificial de Amazon, que permite buscar entretenimiento, realizar compras y administrar fotografías mediante conversaciones en lenguaje natural.

En el área comercial, Amazon señala que los miembros Prime tienen acceso a envíos gratuitos en una selección de 300 millones de productos distribuidos en 35 categorías. En determinadas ciudades, también pueden utilizar opciones de entrega rápida, algunas con tiempos anunciados de hasta 30 minutos.

Otros beneficios incluyen entregas de medicamentos recetados mediante Amazon Pharmacy, descuentos en determinados servicios de salud y una rebaja de 10 centavos por galón de combustible en estaciones participantes de bp, Amoco, ampm y Thorntons.

La membresía

La suscripción regular de Amazon Prime cuesta $14,99 mensuales o $139 anuales en Estados Unidos. La compañía ofrece una prueba gratuita de 30 días para nuevos usuarios que cumplan con los requisitos, además de tarifas reducidas para estudiantes universitarios y jóvenes de entre 18 y 24 años mediante Prime para Adultos Jóvenes.

También dispone de Prime Access, dirigido a personas que reciben determinados beneficios de asistencia gubernamental o cumplen con ciertos criterios de ingresos.

A través de Amazon Family, los suscriptores pueden compartir una selección de beneficios con otro adulto de su hogar, incluidas las entregas sin costo de Uber Eats.

Amazon, fundada como empresa de comercio electrónico y actualmente presente en sectores como servicios digitales, entretenimiento, inteligencia artificial y computación en la nube, continúa ampliando su oferta de suscripciones. Uber, que comenzó sus operaciones en 2010 como plataforma de transporte, ha diversificado sus servicios hacia la entrega de alimentos y otros productos.

Con esta alianza, ambas compañías buscan integrar sus plataformas y ampliar el alcance de sus servicios en el mercado estadounidense de entregas a domicilio.