Andrés Pestana, un diseñador arquitectónico a cargo de proyectos en Miami y Arabia Saudita

Flow es una empresa inmobiliaria que se encuentra a la vanguardia en la redefinición del futuro de la vivienda residencial y se centra en la creación de soluciones habitacionales vibrantes y orientadas a la comunidad, que combinan tres elementos fundamentales: innovación, diseño de alta calidad y tecnología.

"Estudié tanto mi bachelor como mi maestría en la Universidad de Diseño de Savannah (Savanah College of Art and Design) y desde mis estudios hasta ahora he trabajado tanto en Miami como en Nueva York y en Caracas como diseñador y arquitecto en diferentes compañías", señala Andrés Pestana en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

También reveló que trabaja en importantes proyectos denominados Flow Miami. Flow Ft. Lauderdale, Flow Narjis y Flow Granada. Estos dos últimos están en Arabia Saudita, donde acaba de entregar su primer proyecto. En el caso de Miami expresa que "se trata de edificios residenciales que tienen aspectos comerciales también".

Pestana señala que Flow, empresa en la que labora desde 2024, cuenta con su propia propiedad intelectual. "En Flow no utilizamos a terceros en los procesos que tengan que ver con ninguna de nuestras actividades en el día a día. Hasta nuestra aplicación que utilizan los residentes de nuestros edificios es totalmente nuestra la tecnología", afirma.

Refiere que la mitad del proyecto de Flow Miami está listo y se trata de dos torres que están unidas por áreas comunes. "La primera torre, que es de apartamentos en alquiler, está culminada y se están remodelando ciertas áreas; y la segunda torre está todavía en construcción, debe estar lista este año y estamos desarrollando toda la parte de abajo del edificio en cuanto a comercio. Todo esto tiene que ver con cómo vendemos las áreas básicas de necesidades humanas bajo el mismo edificio, el mismo paraguas", señala el arquitecto.

El arquitecto también tuvo su paso por Fogarty Finger, un reconocido estudio de arquitectura y diseño de interiores con sede en Nueva York, el cual ha sido premiado por su excelencia en el diseño comercial, residencial y hotelero. Durante su tiempo en la empresa, Andrés Pestana contribuyó al diseño y ejecución de interiores comerciales de alto nivel, renovaciones de vestíbulos y espacios de amenidades en Manhattan y Long Island City.

Diseño y ropa

Por otra parte, el diseñador arquitectónico también fundó su marca de ropa, -=+ c/o Andrés Pestana, que refleja la fusión de su formación en arquitectura y moda, combinando influencias estructurales con un diseño contemporáneo. Su marca ha sido utilizada por varios artistas y figuras públicas.

Además, se ha desempeñado como director creativo en proyectos musicales, mediante el diseño de portadas de álbumes y sencillos. Además, ha colaborado como consultor creativo para artistas, compositores y productores. Su trabajo en estilismo de vestuario incluye colaboraciones con artistas y compositores ganadores del Grammy para eventos como los Latin Grammys, Billboard Awards, ASCAP Awards, alfombras rojas, presentaciones en vivo y sesiones fotográficas.

