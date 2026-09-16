miércoles 16  de  septiembre 2026
PETRÓLEO

EEUU emite licencia a Venezuela para la venta de petróleo y estrecha controles sobre ingresos y Citgo

La OFAC creó la Licencia General No 52C que flexibiliza la negociación con empresas estadounidenses y también bloquea cambios en la refinadora de PDVSA en Texas

Otra licencia general recae sobre PDVSA (foto fachada de la estatal de petróleo en Caracas)

Otra licencia general recae sobre PDVSA (foto fachada de la estatal de petróleo en Caracas)

MIGUEL ZAMBRANO /AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EEUU emitió la Licencia General No. 52C que autoriza nuevas operaciones sobre petróleo de empresas estadounidenses constituidas antes del 29 de enero de 2025 con la estatal de Venezuela PDVSA, bajo estrictas condiciones

Prevé que todo el ingreso de las exportaciones esté controlado por el Tesoro, según la información.

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La nueva autorización que anula la Licencia No. 52B del 27 de agosto pasado, permite las transacciones también con todas las compañías en las que la petrolera venezolana tenga una participación directa o indirecta de al menos el 50%, lo cual estaba prohibido por las órdenes ejecutivas 13884 y 13850.

En su texto establece también la prohibición de cualquier cambio o transacción en CITGO, la principal refinadora filial de PDVSA ubicada en Texas, que atraviesa un largo proceso de reclamaciones que han puesto en jaque su operatividad.

La nueva licencia de la Oficina del Departamento del Tesoro aparece luego de que el gobierno estadounidense anunció operaciones petroleros con la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), a cargo de Alejandro Betancourt, empresario venezolano cuestionado que encabezó negocios eléctricos con el chavismo hace más de una década.

Según informaciones, EEUU obtendría un 35% de participación en la expansión de la compañía que proporcionaría 65.000 millones de barriles de crudo, sin aportar directamente capital público y obtendría ingresos del 20% del petróleo negociado.

Licencia con estrictos controles

La Licencia 52C establece condiciones para las transacciones, sin que ello significa la eliminación de sanciones.

Por una parte, los contratos deben establecer que cualquier disputa se resuelva en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, sin excepción, según se informó.

Además, cualquier pago por concepto de las transacciones debe hacerse en el Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros, establecido mediante una orden ejecutiva en enero de 2026, o en cualquier otra cuenta designada por el Departamento del Tesoro.

La nueva autorización excluye operaciones con personas o compañías de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.

Informaciones señalan que la Licencia impone estrictos controles al poder de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al impedírsele disponer libremente de esos ingresos.

También frenaría su poder político sobre Citgo y sobre los activos y flujos financieros en EEUU.

FUENTE: Con información del Departamento del Tesoro; abc.es; nodal.am

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