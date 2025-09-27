sábado 27  de  septiembre 2025
SEGURIDAD

Europa planea un "muro" defensivo contra la amenaza de drones de Rusia

Diez países del continente, incluida Ucrania, acordaron ultimar detalles de la construcción de un "muro antidrones" que cuenta con apoyo de la Comisión Europea.

Drones, temor en Europa

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- Un conjunto de países de Europa lanzaron oficialmente este viernes el plan de construir un “muro” contra la incursión de drones de Rusia en sus espacios aéreos, luego de un largo debate sobre la forma de frenar el aumento de artefactos que amenazan la seguridad continental, señalaron medios.

La información indica que el “muro antidrones” consiste en un sistema diseñado para desplegar medios de detección y destrucción en las fronteras orientales de la Unión Europea. Sin embargo, no hubo detalles claros acerca del complejo programa, aunque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

La reunión, en la que participó Ucrania, se realizó luego de que aeropuertos daneses y uno noruego cerraron temporalmente en fecha reciente por un sobrevuelo de drones no identificados, según los reportes.

Además, Polonia, Rumania y Estonia han reportado que sus espacios aéreos fueron violados por drones y hasta por un interceptor supersónico (Mikoyan MiG-31), luego que Rusia atacó con más de 660 artefactos y otros misiles a ciudades de Ucrania, en agosto pasado.

Avistan drones

En las últimas horas del viernes, drones de origen desconocido fueron avistados sobre la mayor base militar de Dinamarca, indicó la policía este sábado, en el último de una serie de incidentes similares que el gobierno calificó esta semana de "ataque híbrido".

También en Noruega, país vecino, se investiga "posibles avistamientos de drones", informaron agencias.

Países europeos profundizan investigaciones para establecer la procedencia, aunque se sospecha que sean rusos.

Seguridad, prioridad en Europa

La recurrente y cuantiosa aparición de drones de procedencia rusa ha atrapado la atención de casi todos los países europeos y la preocupación por adoptar medidas para proteger su seguridad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a esto en su discurso sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo el 10 de septiembre, se informó.

Para ella, este proyecto debe representar "la base de una defensa europea creíble".

Según especialistas consultados por medios, la construcción de un muro antidrones con eficaces sistemas de detección sería “la solución más rápida” contra la amenaza aérea.

Desde julio pasado, Ucrania ha sido objeto de una andanada de ataques aéreos con drones y misiles, por parte de Rusia, en medio del conflicto bélico que mantienen desde la invasión rusa en febrero de 2022, a lo que Kiev también ha respondido con similares artefactos en una guerra que no encuentra su final

FUENTE: Con información France24, AFP

