Barack Obama: "Hay líderes mundiales que son idiotas"

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama , lanzó una "reflexión" que siempre ha sido obvia como toda diversidad en el mundo. El influyente político del Partido Demócrata aseguró que: "¡ Algunos líderes mundiales y empresarios multimillonarios no son muy brillantes!

En una entrevista para The Pivot Podcast, el abogado y político (quien, casualmente, ha capitalizado su presidencia para ofrecer discursos a precio de oro precisamente a esa élite que ahora critica) compartió su "hallazgo" con el público.

Política Trump acusa a expresidente de "traición" y pide que sea juzgado: "El líder de la banda" era Obama

"Hay líderes mundiales que son idiotas, no dejen que los confundan. Una vez se sientan ahí, en esas mesas, en esos lugares elegantes, con gente de títulos elegantes, con grandes cuentas bancarias, y hablas con ellos, te darás cuenta de que no son para tanto", sentenció el 44.º presidente de EEUU.

Obama que llegó a la Casa Blanca impulsado por una ola de glamour mediático y slogans vacíos habla ahora que "el acceso al poder o a grandes fortunas no siempre son sinónimo de inteligencia o capacidad de liderazgo".

Eso mismo piensan muchos sobre su mandato de ocho años, en el que tendió la alfombra roja a la dictadura de los Castro, el narcorégimen de Hugo Chávez en Venezuela y la dinastía de Daniel Ortega en Nicaragua. Aprovechó su período presidencial para impulsar por todo el mundo el progresismo y se dedicó a retrotraer y exaltar las divisiones raciales dentro y fuera de Estados Unido; sin entrar en detalles en sus fallidas políticas económicas.

Durante la entrevista, el expresidente habló del gran sacrificio del servicio público de un Presidente: ya no puedes simplemente "caminar por ahí y que nadie sepa quién eres". Un verdadero "problema de clase alta", como él mismo admitió.

Curiosamente, el expresidente, cuya fortuna es el resultado de lucrativos acuerdos posteriores a la Casa Blanca, pero gracias a la Casa Blanca, se esforzó por asegurar a la audiencia que aún está en "contacto" con el hombre de a pie. Su truco para mantenerse conectado con la realidad:

"Tienes a alguien en tu familia que no lo está [haciendo bien]... si estoy hablando con mi barbero... él recuerda cuando solo podía pagar para cortarme el pelo una vez al mes..."

Un vistazo rápido a la realidad del "barbero de Obama" bastaría para ver que este es un privilegio reservado a muy pocos.

Mientras el expresidente se concentra en "diagnosticar" la "idiotez" de los demás, muchos se preguntan si esta reflexión no es un sutil intento de distraer la atención de los desastres económicos y geopolíticos que se cimentaron durante sus ocho años en la Casa Blanca.

Embed - Barack Obama shares personal stories & experiences: Family, leadership, sports & marriage |The Pivot

FUENTE: Redacción